El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, se reanuda este lunes después de varias suspensiones. La última interrupción estuvo vinculada con un pedido de la defensa del músico para recusar al tribunal y al fiscal que intervienen en el proceso.
Pity Álvarez: el juicio se reanuda tras el revés para su defensa
El debate oral por el crimen de Cristian Díaz retoma en Buenos Aires con nuevos testimonios, luego de las suspensiones que habían demorado el avance del proceso judicial.
La solicitud fue rechazada días atrás por la Cámara de Casación, por lo que el debate continuará en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
La audiencia volverá a reunir a testigos que ya habían sido convocados para jornadas anteriores y que deberán prestar declaración durante esta nueva instancia del juicio.
Vuelve a tener audiencias
Entre los testimonios previstos se encuentran los de Angélica Cristina Bustos, profesional que realizó la autopsia de Cristian Díaz, y Mariela Biazoni Rolla, médica legista.
También fueron convocados Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, ambos integrantes del Cuerpo Médico Forense. Sus declaraciones forman parte de las pruebas que serán abordadas durante la continuidad del debate oral.
La audiencia se desarrolla luego de que distintas suspensiones demoraran el avance del juicio. La última de ellas estuvo relacionada directamente con el planteo presentado por los abogados defensores del acusado.
El pedido recusar al tribunal y al fiscal
El lunes 7 de septiembre, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños solicitaron apartar del proceso a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.
El planteo también alcanzó al fiscal Sandro Abraldes. Según argumentaron los defensores, determinadas situaciones ocurridas durante el desarrollo del juicio podrían generar dudas respecto de la imparcialidad de quienes intervienen en el proceso.
En ese sentido, la defensa sostuvo que esas circunstancias permitirían “generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal”. Entre los cuestionamientos mencionados estuvo la discusión en torno a determinados testimonios y la decisión de no incorporar un informe elaborado por un médico.
Qué resolvió la Cámara de Casación
El recurso presentado por la defensa llegó posteriormente a la Cámara de Casación, donde fue analizado el planteo de recusación.
El juez Gustavo Bruzzone coincidió con lo resuelto previamente por el tribunal y rechazó el pedido realizado por los abogados de Pity Álvarez. De esta manera, la recusación no prosperó y el proceso pudo avanzar hacia una nueva audiencia.
Uno de los puntos señalados por la defensa había sido el informe confeccionado por un médico, cuyo contenido estaría relacionado con los supuestos riesgos que la continuidad del juicio podría generar en la salud del acusado.
Tras la resolución de la Cámara de Casación, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 quedó en condiciones de retomar el debate. Así, los testigos que habían sido citados en audiencias anteriores volverán a ser convocados para continuar con sus declaraciones.