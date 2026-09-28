Un joven de 20 años chocó este domingo contra un árbol mientras circulaba por la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.398, en la localidad misionera de San Ignacio.
Misiones: chocó contra un árbol en la Ruta 12 y tenía 1,89 g/L de alcohol en sangre
El conductor, de 20 años, perdió el control del vehículo en San Ignacio. Le retuvieron la licencia y el auto, y deberá afrontar una multa cercana a $2,2 millones.
Tras el impacto, agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizaron un test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre.
Tolerancia cero
El registro superó ampliamente el límite permitido en la provincia, donde rige la política de alcohol cero al volante.
Como consecuencia, el personal de tránsito retuvo la licencia de conducir del joven y también el vehículo involucrado en el siniestro.
Además, deberá afrontar una multa cercana a los $2.200.000 por las infracciones constatadas.
El operativo en la Ruta 12
El hecho ocurrió luego de que el automovilista perdiera el control del rodado y terminara impactando contra un árbol al costado de la ruta.
La ANSV intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes junto con los controles de documentación y alcoholemia.
El organismo mantiene bases operativas en Misiones desde las que se coordinan patrullajes y controles preventivos en rutas nacionales y provinciales.
Controles permanentes
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial remarcaron que esos operativos se despliegan en distintos puntos estratégicos de la provincia.
Según indicaron, el objetivo es prevenir siniestros viales y reforzar la concientización sobre la conducción responsable.