Agustín López Gagliasso fue condenado este martes a 16 años de prisión por atropellar y matar a Tania Gandolfi, de 41 años, y a su hija Agustina García, de 17, en un choque ocurrido en Rosario en enero de 2025.
Rosario: condenaron a 16 años de prisión al joven que atropelló y mató a una madre y a su hija
Agustín López Gagliasso fue sentenciado por homicidio simple con dolo eventual. El choque ocurrió en enero de 2025, cuando circulaba a más de 120 km/h por la costanera rosarina.
El tribunal del Centro de Justicia Penal consideró que el joven actuó con dolo eventual y entendió que pudo representarse el riesgo de muerte que generaba al circular a más de 120 kilómetros por hora en una zona urbana.
El fallo del tribunal
Las juezas Valeria Pedrana y Paula Álvarez determinaron que la conducta del acusado encuadró en homicidio simple con dolo eventual.
La acusación había sido sostenida por las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias, junto con el abogado querellante Claudio Puccinelli.
Durante los alegatos, la fiscalía y la querella habían pedido 18 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación absoluta para conducir.
La postura de la defensa
La defensa buscó que el caso fuera considerado como homicidio culposo.
El abogado de López Gagliasso sostuvo durante el juicio que el joven debía responder por el hecho, pero rechazó que hubiera actuado con dolo eventual.
Planteó que perdió el control del Peugeot 206 sin tener la intención ni la representación concreta de provocar una muerte.
Cómo ocurrió el atropello
El hecho ocurrió el 21 de enero de 2025 en la esquina de Wheelwright y Presidente Roca, en la costanera de Rosario.
Según la investigación, López Gagliasso conducía a 120,7 kilómetros por hora, en medio de una persecución iniciada tras una discusión de tránsito con un motociclista.
El auto realizó maniobras en zigzag, perdió el control, subió a la vereda y embistió a la familia cordobesa.
Las víctimas
Tania Gandolfi y su hija Agustina García murieron en el acto.
La hija menor de la familia, Victoria, de 6 años, fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela y posteriormente logró recuperarse.
Diego García, esposo de Tania y padre de Agustina, sufrió lesiones leves que no requirieron internación.
Las pericias del caso
Las pericias determinaron que el conductor no frenó antes de perder el control del vehículo.
También se estableció que tenía 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del hecho.
Durante el juicio se incorporaron además testimonios sobre el impacto y la advertencia de una acompañante, quien le habría dicho “nos vamos a matar” antes del choque.