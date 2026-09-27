Accidente fatal

Murió un empresario tras volcar con su camioneta en la Ruta 65

Luis Farías tenía 45 años y murió luego de que la Volkswagen Amarok que conducía despistara y volcara en el kilómetro 230, cerca de Dudignac. Era gerente de una empresa automotriz, padre de cuatro hijas y estaba vinculado al fútbol de la región.