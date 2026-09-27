Un hombre de 45 años murió tras protagonizar un accidente fatal sobre la Ruta Provincial 65, en jurisdicción de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires.
Murió un empresario tras volcar con su camioneta en la Ruta 65
Luis Farías tenía 45 años y murió luego de que la Volkswagen Amarok que conducía despistara y volcara en el kilómetro 230, cerca de Dudignac. Era gerente de una empresa automotriz, padre de cuatro hijas y estaba vinculado al fútbol de la región.
La víctima fue identificada como Luis Farías, un empresario del sector automotor conocido en la zona, quien perdió la vida luego de que la camioneta que conducía saliera de la calzada y terminara volcada.
El siniestro ocurrió cerca de las 22.10 del viernes, a la altura del kilómetro 230, en las inmediaciones de Dudignac, en el tramo comprendido entre Santos Unzué y Corbett.
Farías circulaba en dirección a Bolívar a bordo de una Volkswagen Amarok blanca cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, perdió el control del vehículo.
La camioneta terminó fuera de la ruta, volcada sobre uno de sus laterales y en un sector que presentaba acumulación de agua. Cuando llegaron los equipos de emergencia, los bomberos y efectivos policiales constataron que el conductor había fallecido en el lugar.
Quién era Luis Farías
Farías era gerente de Autosport, una empresa dedicada a la comercialización de vehículos nuevos y usados con presencia en 9 de Julio y Bolívar. Su actividad profesional lo había convertido en una persona conocida dentro del sector automotor de esa región bonaerense.
Además de su actividad empresarial, mantenía un vínculo con el fútbol de la zona. Durante una etapa estuvo relacionado con el Club Compañía General Buenos Aires de Patricios, institución que difundió un mensaje de despedida luego de conocerse la noticia de su muerte.
Desde el club señalaron que Farías tuvo participación en distintos momentos de la historia de la institución y destacaron su compromiso durante el período en el que estuvo vinculado a la entidad. La institución también expresó sus condolencias a familiares y amigos.
Farías era, además, padre de cuatro hijas. Ese aspecto de su vida familiar fue destacado por quienes lo conocían y también formó parte de los mensajes de despedida difundidos después del accidente.
Cómo fue el accidente en la Ruta 65
De acuerdo con la información publicada sobre el caso, Farías viajaba desde 9 de Julio hacia Bolívar cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control de la Volkswagen Amarok.
El vehículo se despistó a la altura del kilómetro 230 y terminó fuera de la calzada, en una zona lateral con agua. La camioneta quedó volcada y sus ruedas quedaron hacia arriba.
Tras recibir el aviso sobre el accidente, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios de Dudignac y efectivos policiales, quienes confirmaron la muerte del conductor. También intervinieron integrantes de Policía Científica y autoridades judiciales.
Las tareas en el lugar se extendieron durante varias horas. Los investigadores realizaron las pericias correspondientes y trabajaron en el retiro del vehículo, mientras buscaban reconstruir la secuencia del siniestro.
Por el momento, no se determinó oficialmente qué provocó el despiste. Las fuentes consultadas señalan que deberán establecerse las circunstancias que llevaron a Farías a perder el control de la camioneta y posteriormente volcar.
La causa quedó en manos de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes y fue caratulada como homicidio culposo, según informó Clarín a partir de fuentes vinculadas al caso. La investigación continuará con las pericias destinadas a determinar la mecánica del accidente.
El hecho generó repercusión en 9 de Julio y otras localidades de la región, donde Farías era conocido tanto por su actividad comercial como por su vínculo con instituciones deportivas. Su muerte fue despedida públicamente por allegados, amigos y la entidad futbolística con la que había estado relacionado.