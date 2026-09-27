El caso por el homicidio de Paco Demarchi tendrá el próximo martes una audiencia que puede marcar su cierre en la Justicia provincial. A las 13, en la Sala 3 del segundo piso del edificio anexo de los tribunales de Santa Fe, se realizará la audiencia de juicio abreviado en la que se pondrá a consideración el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas de los dos acusados.
El crimen de Paco Demarchi llega a una instancia decisiva en los tribunales de Santa Fe
La audiencia fue fijada para el martes 29 de septiembre. La familia del joven asesinado en barrio Roma en 2023 viajará desde Sancti Spiritu y confirmó que quiere ser escuchada durante el trámite.
La propuesta contempla una pena de 29 años de prisión para Daniel Rubén Lescano y de 28 años para Walter Ariel Carmona. El acuerdo será analizado por el tribunal pluripersonal integrado por los jueces María Celeste Minniti, Pablo Ruiz Staiger y Sergio Carraro.
La acusación está a cargo del fiscal Carlos Lacuadra, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La defensa de los imputados será ejercida por los abogados Magalí Mazza y Gustavo Durando, del Ministerio Público de la Defensa.
Desde Sancti Spiritu
La familia de la víctima fue formalmente notificada este viernes por la Oficina de Gestión Judicial de Santa Fe y confirmó su presencia en la audiencia. También manifestó su interés en ser oída durante el trámite.
Rubén Demarchi, padre de Paco, anunció que viajará desde Sancti Spiritu junto a otros familiares y pidió la presencia de la prensa y el acompañamiento durante la jornada.
La instancia representa un cambio respecto del escenario que se proyectaba para la causa. Por la gravedad del hecho y la expectativa de una pena de prisión perpetua, el expediente se encaminaba hacia un juicio por jurados. El acuerdo entre las partes, en cambio, propone resolver el proceso mediante un procedimiento abreviado.
Falsa venta de una moto
El crimen ocurrió el 21 de julio de 2023 en barrio Roma. Franco Demarchi había viajado a Santa Fe junto a un amigo para concretar la compra de una motocicleta Honda Tornado 250 cc que había encontrado ofrecida en redes sociales.
El encuentro fue pactado en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Lamadrid. Según la investigación, la publicación formaba parte de una maniobra destinada a atraer a la víctima hasta ese lugar para asaltarla. Demarchi llevaba consigo 1.200.000 pesos, correspondientes al monto acordado por la motocicleta.
Cuando los jóvenes llegaron, fueron emboscados por tres hombres armados. En el intento de escapar, Demarchi recibió un disparo en la cabeza y murió. Tenía 28 años. La investigación estableció que el dinero que llevaba para concretar la compra era el objetivo del asalto.
La Fiscalía atribuyó a Carmona un papel central en la preparación de la maniobra. Según la acusación, fue quien tomó contacto con Demarchi a través de publicaciones en redes sociales, mantuvo las conversaciones y coordinó el encuentro. La investigación también detectó que el mismo perfil y número telefónico habrían sido utilizados para ofrecer otros objetos a potenciales compradores.
Uno preso y otro prófugo
La causa tuvo además una particularidad: los dos principales acusados debían encontrarse privados de su libertad al momento del homicidio, aunque por situaciones diferentes.
Carmona estaba alojado en una dependencia policial y, de acuerdo con la hipótesis fiscal, desde allí habría continuado con las comunicaciones necesarias para concretar la maniobra. Ese aspecto de la investigación abrió además interrogantes sobre los controles dentro de la dependencia.
Lescano, en tanto, se encontraba prófugo desde noviembre de 2022, cuando escapó de la Comisaría 2ª de Santa Fe. En esa dependencia cumplía prisión preventiva por una tentativa de homicidio. Tras su recaptura quedó vinculado a la investigación por el crimen de Demarchi y permanece en prisión preventiva.
Ahora, a más de tres años del homicidio, el expediente llega a una instancia en la que las partes buscarán ponerle punto final al proceso mediante un juicio abreviado. El martes, el tribunal deberá escuchar a las partes y a la familia de la víctima y resolver sobre el acuerdo presentado.