El actor argentino Maxi Ghione permanece detenido en luego de ser denunciado por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas, aparentemente con armas de fuego. Tras el allanamiento realizado en su domicilio, la Policía de Investigaciones secuestró al menos ocho armas, elementos que quedaron incorporados a la causa.
Maxi Ghione, detenido en Santa Fe: cómo pasa sus días en la alcaidía de Rafaela
El actor permanece incomunicado, sin recibir visitas y a la espera de la audiencia imputativa, donde se le comunicarán los cargos y se definirá su situación judicial.
Después del procedimiento, Ghione fue trasladado a Rafaela, donde permanece bajo custodia y a disposición de la Justicia. Mientras avanza la investigación, se espera la realización de una audiencia en la que se le comunicarán formalmente los cargos.
Cómo pasa sus días
El periodista Julio Armando contó en Puro Show, cuál es la situación actual del actor. Según explicó, Ghione permanece alojado en la alcaidía de Rafaela junto a otros 80 reclusos.
Además, señaló que hasta el momento el actor no recibió visitas porque permanece incomunicado. "Todavía no recibió visitas, no puede de hecho recibir visitas porque está incomunicado", explicó Armando, quien agregó que se encuentran a la espera de la audiencia imputativa en la que se le darán a conocer los cargos.
De qué lo acusan
La detención se produjo a partir de una denuncia por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas, aparentemente mediante el uso de armas de fuego.
De acuerdo con un audio difundido en LAM, el denunciante aseguró que Ghione lo habría dejado encerrado durante cinco horas después de una discusión relacionada con dinero. "Estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir", afirmó.
Según el relato difundido, una vez que llegó a su domicilio, el denunciante volvió a reclamarle el dinero al actor, quien se habría negado a pagarle.
La investigación deberá determinar qué ocurrió en la vivienda y cuál fue la participación de Ghione en los hechos denunciados.
Qué pasó con las armas
Durante el allanamiento al domicilio del actor fueron secuestradas al menos ocho armas de fuego. Sobre este punto, Julio Armando sostuvo que, según la información que recibió, las armas cortas estarían registradas y pertenecerían a Ghione.
"La información que yo tengo es que las armas cortas están registradas y son de Maxi. La que no está registrada es una escopeta", indicó el periodista.
Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación y Ghione permanece detenido en Rafaela mientras se aguarda la audiencia imputativa, instancia en la que se conocerán formalmente los cargos en su contra.