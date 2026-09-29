Un importante despliegue policial se llevó a cabo este martes en la localidad de Lehmann, en el departamento Castellanos, en el marco de una causa judicial que tiene como protagonista al actor Maximiliano Ghione. El procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada por la Fiscalía de Rafaela ante una denuncia de gravedad.
Detuvieron a Maxi Ghione en Lehmann
El reconocido actor fue aprehendido este martes durante un allanamiento en la localidad de Lehmann, ordenado por el fiscal Martín Puig tras la denuncia de un hombre que alegó haber sido retenido contra su voluntad mediante amenazas con un arma de fuego.
Según información extraoficial que trascendió sobre el expediente, un trabajador sexual presentó una denuncia formal señalando que habría sido contratado por el actor para un encuentro privado.
El denunciante relató que, durante el transcurso del mismo, habría permanecido encerrado en el inmueble contra su voluntad mediante amenazas con un arma de fuego.
A raíz de esta presentación, el fiscal Martín Puig ordenó una serie de medidas investigativas que culminaron en el allanamiento de una vivienda en Lehmann, localidad donde hace ya varios años el actor reside.
Durante el operativo, el personal policial concretó la aprehensión del actor, quien fue trasladado de inmediato a la ciudad de Rafaela. Además, en el inmueble habrían secuestrado al menos cuatro armas de fuego.
Trayectoria de Maximiliano Ghione
Maximiliano Ghione, de 53 años, es un reconocido actor argentino con una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo. Nacido en Bahía Blanca, consolidó su carrera artística en Buenos Aires, participando en producciones de gran impacto nacional. Su rostro se volvió familiar para el público a través de ficciones televisivas como “Montecristo”, “Buenos vecinos” y “Casi ángeles”.
En el ámbito cinematográfico, formó parte de elencos en películas destacadas como “Cenizas del paraíso”, “Roma” y el film de terror “Aterrados”, bajo la dirección de Demián Rugna. Además de su labor como intérprete, Ghione ha tenido una fuerte vinculación con el teatro, desempeñándose también como docente de actuación.
Con el paso de los años, el actor redujo su exposición en los medios masivos de comunicación para enfocarse en actividades vinculadas a la formación artística. De hecho, abrió un restaurante en la localidad en Lehmann que fue furor, aunque en los últimos meses ya cerró sus puertas oficialmente.