Noche violenta en Santo Tomé

Un hombre saltó por los techos, irrumpió en una casa y terminó herido de varios balazos

La violenta secuencia ocurrió durante la noche del jueves en Santo Tomé, en inmediaciones del cementerio. El hombre, de 35 años, habría recorrido distintos patios hasta ingresar a una vivienda tras romper una puerta-ventana con un hacha. Fue encontrado tendido en un dormitorio con múltiples heridas de arma de fuego y una fractura expuesta.