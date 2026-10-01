“Son personas que piden a los que vienen a los negocios. Aparecen cuando oscurece. Anoche se agarraron entre cuatro o cinco. Se gritaban, se tiraban con cosas, tenían palos o armas blancas. Estamos desprotegidos”, aseguró el farmacéutico Mariano Figueroa al referirse a un violento incidente ocurrido en la zona noreste de la ciudad de Santa Fe que afectó a su negocio.
Violenta pelea entre indigentes en Guadalupe generó temor entre vecinos y comerciantes
Ocurrió en horas de la noche del miércoles, en inmediaciones del cruce de avenida General Paz y Javier de la Rosa. Testigos grabaron los disturbios con sus celulares.
El hecho sucedió sobre avenida General Paz, unos metros al sur del cruce con calle Javier de la Rosa, cuando anochecía el miércoles en la capital provincial.
Allí, varias personas que habitualmente piden dinero a los transeúntes en el lugar se enfrentaron por motivos que se desconocen.
La violenta secuencia, que quedó registrada en varios videos, puso en vilo a comerciantes, vecinos y clientes de ese transitado sector de la ciudad, a pocos metros de la Comisaría 8a.
Solidaridad
“Se amenazaban, se tiraban con cosas. Uno se metió en la farmacia, poniendo en riesgo el local, al personal y a los clientes. Se arrojaban puré. Fue el verdulero el que llamó a la Central de Emergencias 911. La respuesta fue un solo policía que llegó caminando desde la seccional”, contó el farmacéutico.
El verdulero no es otro que Hugo Schnell, comerciante de 7400 que en abril de 2024 fue atacado brutalmente en ese mismo negocio por un ladrón que lo apuñaló hasta dejarlo al borde de la muerte. Con mucha fortuna y por la atención en el Hospital Cullen, él salió adelante y volvió a trabajar.
“Fui a hacer la denuncia a la 8a. Una hora tuve que esperar para que me atiendan. Después, media hora más hasta que me tomaron la declaración. Hugo fue solidario con nosotros ahora, como nosotros lo fuimos con él la vez pasada. No queda otra que defendernos entre nosotros. Vamos a ver qué pasa ahora cuando anochezca, porque estamos abandonados”, se quejó Figueroa.