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Un hombre sufrió quemaduras tras registrarse un incendio de una garrafa en la Villa Olímpica

La víctima resultó con lesiones en sus brazos y terminó en el Hospital Cullen. Los bomberos sofocaron las llamas antes de que el fuego se extienda dentro de la carpa que funciona como comedor.

Un hombre sufrió quemaduras en sus brazos y fue hospitalizado. Foto: El LitoralUn hombre sufrió quemaduras en sus brazos y fue hospitalizado. Foto: El Litoral
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Un incidente generó momentos de tensión este jueves por la tarde en el predio de la Villa Olímpica de los Juegos Suramericanos, ubicado en la intersección de las calles Almonacid y Las Heras, en la ciudad de Santa Fe.

Personal de la Agrupación Bomberos Zapadores (Cuartel Zona Norte) debió acudir de urgencia tras el reporte de un incendio originado en una garrafa de gas de 15 kilos.

El hecho se produjo alrededor de las 15.20, cuando personal gastronómico de una empresa encendió uno de los hornos del sector de cocina.

En ese momento, según relató el responsable del servicio de catering, el fuego se propagó rápidamente hacia la zona del robinete (válvula) del garrafón.

Como consecuencia de la combustión, un hombre sufrió quemaduras en sus brazos, por lo que fue trasladado de inmediato en un vehículo particular hacia el Hospital José María Cullen para recibir la atención médica correspondiente.

Extintor

Al arribar al lugar, la dotación de bomberos procedió a sofocar el proceso ígneo mediante la utilización de un extintor de polvo químico triclase, logrando controlar la situación antes de que el fuego se extendiera.

El fuego causó daños parciales en un lateral de la estructura de la carpa que funciona como comedor dentro del predio.

En el operativo de prevención e intervención también colaboró personal del Comando Radioeléctrico asignado a la custodia del predio.

Tras dejar la zona en condiciones seguras, la dotación de bomberos emprendió el regreso a su base minutos antes de las 16.45.

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