Un operativo de emergencia se desplegó en la zona portuaria de Puerto General San Martín, en el sur de la provincia de Santa Fe, luego de que un trabajador sufriera un accidente laboral en una planta cerealera ubicada sobre la calle Presidente Juan Domingo Perón.
Rescataron a un operario tras caer al pozo de una noria en Puerto General San Martín
Bomberos rescataron a la víctima, que fue trasladada a un hospital, donde se recupera de politraumatismos. Se trató de un operativo complejo.
El hecho ocurrió cuando la víctima, un hombre de 50 años, realizaba sus tareas habituales y cayó accidentalmente desde una escalera metálica a una profundidad aproximada de tres metros hasta el primer descanso.
Como consecuencia de la caída, sus pies quedaron atrapados entre los escalones dentro del pozo de una noria.
Tras la alerta emitida por el servicio 911, personal de la Agrupación Bomberos Zapadores de San Lorenzo acudió al lugar.
Al llegar, los uniformados constataron que el hombre se encontraba consciente y con politraumatismos que, en principio, no revestían gravedad, aunque el acceso al sector presentaba una importante complejidad técnica.
A salvo
En un trabajo coordinado junto a Bomberos Voluntarios locales y profesionales de la salud, las cuadrillas procedieron primero a inmovilizar a la víctima mediante un collarín y un chaleco de extricación.
Posteriormente, implementaron un sistema de reducción de fuerza con cuerdas y poleas para deslizarlo de manera segura a lo largo de la estructura hasta lograr su liberación.
Una vez finalizadas las tareas de rescate, el operario fue colocado en una camilla, evaluado por los médicos presentes en el lugar y trasladado a un centro de salud para realizarle las revisiones correspondientes.