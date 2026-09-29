Se registró una explosión en una planta de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, con un trabajador muerto y tres heridos de gravedad.
Tragedia en Puerto General San Martín: un muerto tras la explosión en una planta de biocombustibles
Un violento estallido de un tanque de metanol conmocionó a la región. Personal de emergencia trabaja entre las estructuras colapsadas para asistir a los heridos.
El siniestro ocurrió este martes 29 de septiembre en horas de la tarde en la planta de Albardon Bio, ubicada en la zona de Punta Quebracho, en el departamento San Lorenzo.
Allí explotó al menos un tanque que contenía metanol. Como consecuencia del hecho, murió un trabajador y al menos otros tres fueron trasladados con heridas de gravedad. En el lugar trabajan bomberos, ambulancias y personal especializado.
Mientras se investigan las causas del siniestro, los rescatistas continúan trabajando intensamente en los sectores dañados por los derrumbes para controlar la situación y descartar víctimas.
El metanol es un insumo indispensable en diversos procesos productivos y en la fabricación de biocombustibles, con propiedades altamente inflamables.
Actividad de Bomberos
Los Bomberos de Rosario informaron que “nuestra Unidad de Comando Operativo de Emergencias junto a la chata con apoyo respiratorio se dirigen a Puerto General San Martín por la explosión e incendio en industria”:
Destacaron además que “el aporte tecnológico del DRONE MATRICE 4T resulta de suma importancia para la detección de puntos calientes y búsqueda de personas”.