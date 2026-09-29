Una historia de engaño y manipulación espiritual llegará este miércoles a los tribunales de Santa Fe, cuando le atribuyan el delito de estafas a un hombre de 44 años que se presentaba como mentalista y tarotista. Fue acusado de haber despojado de miles de dólares a una anciana en el interior provincial.
Un engaño esotérico y miles de dólares: imputarán a un falso mentalista por estafar a una mujer
Fue detenido en la capital provincial luego de que lo denunciaran por haber convencido a una vecina de Sarmiento de que padecía un maleficio para sacarle dinero. La audiencia será el miércoles.
La denuncia penal fue formulada por los familiares de la víctima. Se trata de una mujer de unos 70 años que vive sola en la localidad de Sarmiento, una comuna del departamento Las Colonias ubicada a cien kilómetros de la capital.
La investigación se encuentra a cargo del fiscal Alejandro Benítez, quien ordenó la detención del sospechoso, la cual se concretó la semana pasada. Héctor Damián P. permanece alojado en sede policial a la espera de comparecer ante la Justicia para la correspondiente imputación.
En el marco de la audiencia fijada para el miércoles, el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detallará las maniobras desplegadas por el adivino. Asimismo, formalizará la imputación por el delito de “estafa”, figura que prevé penas de un mes a seis años de prisión. La fiscalía no descarta que aparezcan nuevas víctimas en la región.
Para contrarrestar un maleficio
Hasta ahora, los investigadores han logrado reconstruir gran parte del ardid. Héctor P. habría comenzado su vínculo con las prácticas esotéricas hace años, cuando trabajaba como operador en una radio del norte santafesino. Con el tiempo inició su carrera en el tarot, promocionando sus supuestos servicios a través de emisiones radiales en diversas localidades.
Fue precisamente en una transmisión radial de Sarmiento donde la víctima escuchó al mentalista en mayo de este año. Afligida por su situación personal, la mujer decidió contactarse al número telefónico promocionado y pautó una visita en su domicilio, abriéndole la puerta a una secuencia de engaños que se extendería durante varios meses.
Según la denuncia, al arribar a la vivienda el acusado observó la composición del hogar e inventó que la mujer y su familia sufrían un peligroso trabajo de magia negra. Con la excusa de contrarrestar el maleficio, el falso adivino le vendió tres cirios pascuales por $100.000 cada uno, asegurándole que esas velas de cera bendecirían y protegerían su casa.
Con el correr de las semanas, la maniobra persuasiva se profundizó con nuevas exigencias. El mentalista habría trasladado a la víctima hasta el cementerio local para recoger cintas rojas de algunas tumbas y colocarlas en una bolsa. Acto seguido, siempre de acuerdo a la denuncia, le aseguró que para erradicar el mal de raíz debía viajar a Roma a limpiar los elementos, y le exigió dinero.
25.000 dólares
Para evitar que la maniobra quedara al descubierto, el investigado le habría exigido a la víctima mantener bajo estricto secreto cada una de las sesiones de sanación, advirtiéndole que no debía contarle lo sucedido a sus hijos. Embaucada por el temor a que el maleficio afectara a sus seres queridos, la mujer accedió a entregarle abultadas sumas de dinero.
Según consta en la causa, la víctima concretó una primera entrega de 3.000 dólares estadounidenses y, posteriormente, le otorgó un desembolso mayor, de 22.000 dólares. Sumado a pagos en pesos y la entrega de joyas de valor, el despojo financiero total se estimó en unos 25 mil dólares, destinados supuestamente a financiar el viaje del sanador al extranjero.
La trama salió a la luz cuando la mujer le contó todo a sus hijos. Al advertir el evidente engaño del que había sido objeto su madre, los familiares radicaron la denuncia correspondiente. El caso derivó en una rápida investigación llevada a cabo por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), comandada por el fiscal Benítez.
Las diligencias culminaron con un allanamiento en el inmueble del sospechoso, ubicado sobre la calle Alfonsina Storni al 6000, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Durante el procedimiento se secuestró un automóvil Peugeot 408, un teléfono celular y un maletín en cuyo interior hallaron cartas de tarot, velas, imágenes religiosas, cuadernos y sahumerios.
Representado por el abogado defensor Ramiro Carrasco, el mentalista enfrentará este miércoles la audiencia imputativa en la capital provincial. Tras la atribución de cargos, se evaluarán las medidas cautelares a aplicar.