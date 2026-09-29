Tribunales de Santa Fe

Condena para un abogado que deberá pagar más de $61 millones por una década de estafas inmobiliarias

Reconoció su participación en la asociación ilícita que, según la Fiscalía, lideraron los hermanos Alfonso y Agustín Storni. La investigación reúne más de un centenar de damnificados y maniobras con terrenos ajenos y documentación falsificada.