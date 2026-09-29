Estafas inmobiliarias en Santa Fe

La Fiscalía explicó el rol de Cóceres y la defensa destacó el acuerdo con las víctimas

La fiscal Bárbara Ilera detalló qué intervención le atribuyó al abogado condenado en las maniobras. Héctor Acuña sostuvo que la investigación permitió modificar la calificación inicial y reivindicó el juicio abreviado como una herramienta para reparar a los damnificados.