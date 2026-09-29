Violencia familiar en Santa Fe

Un hombre de 71 años denunció que su nuera lo golpeó e intentó prenderlo fuego

El episodio habría ocurrido durante varias horas dentro de una vivienda ubicada en inmediaciones de Dorrego al 6200. El hombre aseguró que fue retenido contra su voluntad, golpeado con los puños y atacado con una botella de vidrio. También denunció que le arrojaron alcohol mientras estaba acostado y que intentaron incendiarlo. La mujer fue aprehendida.