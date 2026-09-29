Un hombre de 71 años denunció haber sido retenido durante varias horas dentro de su vivienda y haber sufrido una violenta agresión por parte de su nuera, en un episodio ocurrido en inmediaciones de Dorrego al 6200, en la ciudad de Santa Fe.
Un hombre de 71 años denunció que su nuera lo golpeó e intentó prenderlo fuego
El episodio habría ocurrido durante varias horas dentro de una vivienda ubicada en inmediaciones de Dorrego al 6200. El hombre aseguró que fue retenido contra su voluntad, golpeado con los puños y atacado con una botella de vidrio. También denunció que le arrojaron alcohol mientras estaba acostado y que intentaron incendiarlo. La mujer fue aprehendida.
La intervención policial se produjo al mediodía, luego de una comisión del Centro de Emergencias 911 por un presunto hecho de violencia familiar.
Cuando los agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, entrevistaron al hombre, quien relató una situación de extrema gravedad. Según su denuncia, desde aproximadamente las 19 del domingo permanecía dentro del inmueble contra su voluntad.
El hombre señaló que durante ese lapso habría sido golpeado por la mujer, quien presuntamente le propinó golpes de puño y luego lo atacó con una botella de vidrio, provocándole una lesión en la cabeza.
El dramático relato incluyó además otro episodio que ahora deberá ser investigado por la Justicia. El denunciante manifestó que la mujer le habría arrojado alcohol e intentado prenderlo fuego mientras se encontraba acostado en su cama.
El hombre consiguió escapar
Siempre de acuerdo con la exposición realizada ante los policías, el hombre finalmente consiguió abandonar la vivienda y recurrió a un vecino para solicitar ayuda. Fue entonces cuando se dio aviso al sistema de emergencias 911.
Con la información aportada por la presunta víctima, los agentes verificaron que la mujer señalada se encontraba todavía dentro del inmueble.
Agresora detenida
Ante esa situación, procedieron a su aprehensión y posteriormente la trasladaron para que fuera sometida a la correspondiente revisión médica. Una vez cumplida esa instancia, quedó alojada en la Estación Centro, a disposición de la autoridad competente.
La investigación deberá establecer ahora qué ocurrió dentro de la vivienda, durante cuánto tiempo permaneció allí el hombre y si las lesiones y demás circunstancias denunciadas se corresponden con el relato efectuado ante los investigadores.
Por tratarse de una actuación inicial, resta además conocer las medidas que disponga la Fiscalía interviniente y las evidencias que puedan incorporarse al expediente para determinar las responsabilidades que correspondan.