Un hombre de 29 años terminó en el hospital Cullen luego de haber sido agredido durante un presunto robo ocurrido durante la noche del lunes en la ciudad de Santa Fe. El episodio fue informado cerca de la medianoche, cuando personal policial tomó conocimiento de que una persona había resultado lesionada en inmediaciones de López y Planes y pasaje Irala.
Noche violenta en Santa Fe: un hombre fue agredido tras sufrir un robo
El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche en inmediaciones de López y Planes y pasaje Irala. La víctima, de 29 años, se presentó por sus propios medios en el hospital Cullen para recibir asistencia médica y manifestó haber sido agredida en ocasión de un robo.
Según se supo el hombre fue identificado como F. R., de 29 años. La víctima llegó por sus propios medios hasta el hospital Cullen para recibir asistencia médica, luego de lo que habría sido un episodio de robo.
El ingreso se produjo a las 23.53 y el personal interviniente dejó asentado que el joven había sido "agredido en robo".
Investigación abierta
Por el momento no trascendieron mayores precisiones acerca de cómo se produjo la agresión ni sobre la cantidad de personas que habrían participado del hecho. Tampoco fueron informados elementos que permitan establecer si los autores lograron apoderarse de alguna pertenencia de la víctima.
El hombre fue examinado por profesionales de la salud, aunque no trascendió tanto el diagnóstico como la ampliación de las circunstancias relacionadas con sus lesiones.
El caso quedó bajo investigación policial y judicial. Se procura establecer la mecánica del episodio y reunir información que permita identificar a los responsables de la agresión denunciada.