En López y Planes y pasaje Irala

Noche violenta en Santa Fe: un hombre fue agredido tras sufrir un robo

El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche en inmediaciones de López y Planes y pasaje Irala. La víctima, de 29 años, se presentó por sus propios medios en el hospital Cullen para recibir asistencia médica y manifestó haber sido agredida en ocasión de un robo.