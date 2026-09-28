Avioneta narco en Villa Eloísa

Imputaron por narcotráfico y lavado a un abogado de Melincué

La causa está vinculada con los 321 kilos de cocaína transportados en una avioneta procedente de Bolivia que aterrizó esa esa localidad en mayo pasado. Otras cuatro personas también fueron imputadas y tres de los acusados quedaron en prisión preventiva.