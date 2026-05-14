Aviones, pistas clandestinas y cocaína

Cómo Santa Fe se convirtió en el nuevo corredor aéreo del crimen organizado

Los dos últimos secuestros ingresados vía aérea al territorio santafesino ponen la lupa en laconsolidación de un corredor narco, operativo entre Bolivia y el centro de la Argentina. La alerta de la DEA demuestra que el fenómeno ya forma parte de esquemas de cooperación internacional vinculados al narcotráfico transnacional.