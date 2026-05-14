Lo ocurrido en Santa Fe durante las últimas semanas ya no admite lecturas fragmentadas ni análisis exclusivamente policiales. La sucesión de avionetas abandonadas, vuelos clandestinos, cargamentos multimillonarios de cocaína, pistas rurales improvisadas y estructuras logísticas en tierra revela la consolidación de un corredor aéreo narco operativo entre Bolivia y el centro de la Argentina. Y probablemente estemos viendo apenas la superficie de un fenómeno mucho más profundo.
Cómo Santa Fe se convirtió en el nuevo corredor aéreo del crimen organizado
Los dos últimos secuestros ingresados vía aérea al territorio santafesino ponen la lupa en laconsolidación de un corredor narco, operativo entre Bolivia y el centro de la Argentina. La alerta de la DEA demuestra que el fenómeno ya forma parte de esquemas de cooperación internacional vinculados al narcotráfico transnacional.
El procedimiento realizado en el departamento Vera, donde se interceptó un Cessna 210 con 442 kilos de cocaína, marca un punto de inflexión por varias razones. Primero, por la magnitud del cargamento. Segundo, por el nivel de sofisticación logística. Pero principalmente porque la investigación se originó a partir de información suministrada por la DEA, lo que demuestra que el fenómeno ya forma parte de esquemas de cooperación internacional vinculados al narcotráfico transnacional.
Cuando agencias internacionales como la DEA comienzan a monitorear corredores específicos, es porque existen indicadores previos de reiteración operativa, estructuras estables y conexiones regionales consolidadas. No se investiga un vuelo aislado; se investiga una ruta criminal.
Modelo operativo
El dato central no son solamente los 442 kilos secuestrados. Lo verdaderamente importante es el modelo operativo detectado: aeronaves de pequeño porte; ingreso desde Bolivia; utilización de pistas clandestinas rurales; logística terrestre previamente desplegada; abastecimiento de combustible; comunicaciones satelitales; apoyo local; y posterior redistribución hacia Rosario y Buenos Aires.
Ese esquema responde exactamente a las nuevas modalidades del narcotráfico regional: estructuras flexibles, descentralizadas y altamente adaptativas.
Desde la inteligencia criminal, el norte santafesino presenta características ideales para este tipo de operaciones. Extensión territorial, baja densidad poblacional, escasa vigilancia aérea efectiva, caminos rurales interconectados y rápida salida hacia corredores viales nacionales. El crimen organizado no improvisa geografía. Selecciona territorios funcionales.
La utilización de antenas Starlink y sistemas de comunicación satelital también es un dato extremadamente relevante. El narcotráfico moderno ya no opera con esquemas rudimentarios. Utiliza tecnología de navegación, coordinación remota y comunicaciones difíciles de interceptar. Esto implica organizaciones con financiamiento importante y capacidad técnica avanzada.
Corredor consolidado
Pero quizás el aspecto más preocupante sea la reiteración de patrones. En pocos meses aparecieron aeronaves abandonadas en Curupay, Estación Díaz, el límite entre Salta y Formosa y ahora operaciones de gran escala en Vera y Villa Eloísa. El patrón es idéntico: avionetas provenientes de Bolivia; aterrizajes rurales; descarga rápida; apoyo terrestre; combustible; y posterior desaparición o abandono de aeronaves.
Esto permite inferir que ya existe un corredor aéreo clandestino relativamente consolidado que conecta zonas productoras bolivianas —especialmente el Chapare— con puntos logísticos argentinos.
La referencia al robo de una aeronave investigada por narcotráfico en Santa Cruz de la Sierra aporta además otro elemento técnico importante: la reutilización criminal de aeronaves previamente vinculadas a actividades ilícitas. Es decir, las organizaciones no solo trafican droga; también reciclan medios logísticos bajo esquemas transnacionales con enorme capacidad de reemplazo operativo.
Modelos empresariales
Desde una perspectiva criminológica, el fenómeno demuestra la evolución del narcotráfico hacia modelos empresariales complejos. Atrás quedó la estructura clásica del “cartel” verticalizado. Hoy predominan redes híbridas donde distintos actores cumplen funciones específicas: Financistas; pilotos; facilitadores rurales; proveedores logísticos; distribuidores; operadores de lavado; y estructuras locales de protección.
La compartimentación dificulta enormemente la investigación judicial tradicional porque cada integrante conoce solo una parte limitada de la operación.
Otro punto central es el desplazamiento territorial del narcotráfico. Durante años la discusión estuvo concentrada exclusivamente en Rosario como epicentro de violencia urbana. Sin embargo, las organizaciones criminales comprendieron que la presión estatal sobre grandes ciudades generaba mejores condiciones operativas en áreas rurales periféricas. Lo que hoy vemos es una verdadera “ruralización logística” del narcotráfico.
Último eslabón visible
Y esto tiene consecuencias directas sobre la investigación penal. Porque ya no alcanza con secuestrar droga o detener pilotos. El verdadero desafío consiste en reconstruir la arquitectura criminal completa: quién financia; quién coordina; quién aporta inteligencia territorial; quién garantiza protección; quién lava el dinero; y quién inserta finalmente la cocaína en mercados internos o internacionales.
Desde el punto de vista procesal, limitar estas causas a imputaciones por transporte agravado o tenencia con fines de comercialización sería investigar apenas el último eslabón visible.
El dato de que los campos eran utilizados como bases logísticas permanentes es quizás el indicador más grave. Porque revela continuidad operacional. No se trata de aterrizajes ocasionales: se trata de infraestructura criminal funcional.
La experiencia comparada en América Latina demuestra que cuando el narcotráfico logra consolidar corredores aéreos estables, rápidamente aparecen otros fenómenos asociados: lavado de activos rurales; corrupción local; adquisición de tierras; infiltración económica; protección política; violencia instrumental; y expansión territorial del crimen organizado.
Santa Fe reúne condiciones particularmente sensibles para esa evolución: puertos estratégicos, corredores bioceánicos, capacidad agroexportadora y conexión inmediata con grandes centros urbanos.
Amenaza estructural
Por eso el problema excede ampliamente la cuestión policial. Estamos frente a una amenaza de carácter estructural.
Y quizás la pregunta más inquietante no sea cómo cayó este cargamento, sino cuántos vuelos anteriores lograron completar exitosamente la operación sin ser detectados. Porque en inteligencia criminal existe una premisa básica: los grandes decomisos rara vez representan el inicio del fenómeno. Generalmente indican que la operatoria ya venía funcionando desde hace tiempo.
* El autor es abogado penalista, Especialista Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico y ex investigador Federal.