Un operativo policial derivado de un llamado a la Central de Emergencias 911 culminó este lunes con la aprehensión de un delincuente de 49 años en la vecina ciudad de Santo Tomé.
Con tobillera electrónica y pedido de captura le robaba cables a su hermana
Se trata de un hombre de 49 años que fue detenido por la policía este lunes. Ofreció resistencia con un cuchillo y les advirtió a los uniformados: “Sin orden del juez acá no entran”.
El sujeto, que llevaba colocada una tobillera electrónica, intentó agredir a los efectivos policiales al momento de su identificación y contaba con un pedido de detención vigente por severos delitos con armas de fuego, según pudo comprobarse luego.
El hecho se produjo cerca del mediodía en la intersección de calles Frutos y Buenos Aires de la mencionada ciudad del departamento La Capital.
Sobre un pilar
Tras la alerta a Emergencias sobre un presunto robo de cables en la zona, un móvil del Comando Radioeléctrico se dirigió al lugar y sorprendió al sospechoso trepado a un pilar de luz al 3800 de calle Buenos Aires.
El hombre intentaba cortar el tendido eléctrico con un cuchillo tipo “Tramontina” con el mango encintado.
En el lugar, los agentes entrevistaron a un hombre de 39 años, quien manifestó que la vivienda pertenecía a su pareja y que el individuo subido al poste era su cuñado.
Ante esta situación, el jefe del procedimiento le ordenó en reiteradas oportunidades que descendiera para identificarse.
Tras negarse de forma reiterada, el hombre finalmente bajó del pilar, empujó bruscamente a uno de los uniformados e ingresó a la finca al grito de "sin orden de un juez acá no entran".
Los efectivos ingresaron tras él y procedieron a su aprehensión adentro del inmueble.
Arma blanca
Durante el chequeo palpáreo de rutina, secuestraron el cuchillo utilizado para el ilícito que ocultaba en su cintura y constataron que llevaba una tobillera electrónica colocada en la pierna izquierda.
Al ingresar sus datos al sistema informático, la policía confirmó que sobre el aprehendido pesaba un pedido de detención vigente en una causa caratulada como tenencia de arma de guerra, abuso de arma, tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y lesiones leves en concurso real.
El imputado fue trasladado a la Subcomisaría 9.ª y puesto a disposición de la Justicia por los delitos de resistencia a la autoridad, tentativa de robo y por el requerimiento judicial previo.