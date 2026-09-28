Un hombre de 41 años, identificado por sus iniciales como H. S. P., fue detenido en las últimas horas en Santo Tomé, imputado en una causa que investiga un robo calificado en grado de tentativa bajo la modalidad de “emboscada financiera”.
Simuló una venta de dólares para perpetrar un asalto con un cómplice
Se trata de un hombre de 41 años que fue atrapado en Santo Tomé. Al ver que los uniformados llegaban a su casa trató de escapar, pero fue perseguido y atrapado.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Inteligencia Táctica de la Policía de Investigaciones (PDI) - Región 1, quienes ejecutaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Roverano al 3000 de la mencionada ciudad del departamento santafesino La Capital.
La medida judicial fue solicitada por el fiscal Manuel Cechini y contó con la colaboración para la irrupción del Grupo de Acción Táctica (GAT) de la Unidad Regional I.
“Venta de dólares”
La causa tuvo su origen el pasado 3 de junio en la capital provincial, más precisamente en la zona de calle 1.º de Mayo, entre Uruguay y Entre Ríos.
Según la investigación, la víctima se había citado en el lugar con H. S. P. tras pactar previamente la compra de divisas estadounidenses.
Sin embargo, durante el encuentro a bordo del vehículo de la víctima, un segundo individuo irrumpió en la escena exhibiendo un arma de fuego con claras intenciones de robo.
Investigación
A través del relevamiento y análisis de registros fílmicos, sumado a distintas tareas de inteligencia, los detectives lograron identificar al presunto entregador y ubicar su residencia habitual en la localidad de Santo Tomé.
Al momento de irrumpir las fuerzas policiales en el inmueble de calle Roverano, el sospechoso intentó darse a la fuga a bordo de un automóvil, pero fue rápidamente reducido por el personal actuante.
En el lugar, los agentes secuestraron elementos de alto interés para la causa, entre los que se destacan: un teléfono celular iPhone, una computadora portátil Dell y dos discos rígidos externos; una motocicleta Honda Biz, un casco negro con visor polarizado y prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el hecho.
Por disposición del fiscal Cechini, H. S. P. quedó alojado en calidad de detenido e identificado formalmente por la causa de tentativa de robo calificado, mientras se avanza en la identificación del segundo implicado en el ataque.