El juez penal juvenil de Santa Fe, Héctor Aiello, dispuso una medida cautelar para un joven de 17 años, acusado de apuñalar a otro muchacho el pasado viernes 25 de septiembre en la zona oeste de la ciudad capital.
Golpes y puñaladas para dos hermanos que salieron a tomar un helado en barrio Barranquitas
La Justicia Penal Juvenil dispuso una medida cautelar por 90 días para un adolescente de 17 años acusado de atacar con un cuchillo a otro de 16 y golpear a su hermana de 15. También le atribuyen un intento de robo cometido días antes en una parada de colectivos.
La audiencia se llevó a cabo este lunes en el segundo piso del Anexo de Tribunales y contó con la presencia de la fiscal de la Unidad Especial de Responsabilidad Penal Adolescente, Ana Laura Gioria y el abogado Sebastián Moleón del Ministerio Público de la Defensa.
También estuvieron presentes los padres de las víctimas, quienes tuvieron la oportunidad de expresar al juez la situación por la que estaban atravesando y le solicitaron que no le concedieran la libertad.
Miedo de la familia
“Tenemos mucho miedo”, dijo el hombre a propósito de lo ocurrido y las posibles represalias que pudieran sufrir en el barrio. Luego se refirieron al muchacho, al que calificaron de “delincuente” y “potencial homicida”.
La mujer por su parte señaló que el joven acusado “es un peligro” porque más allá del caso puntual “tuvo estos intentos con otros chicos que también sienten miedo”.
Luego, el juez se refirió a las características del proceso penal juvenil y recordó a los presentes que al momento de dar difusión a hechos que involucren a menores de edad, no ventilar nombres propios y evitar cualquier señalamiento que permita su identificación, así como las direcciones donde habita él o sus familiares.
Por videoconferencia participó de la audiencia el representante de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
Por una cartera
La fiscal Gioria le atribuyó dos hechos a BJO, quien ingresó a la sala con un pequeño vendaje en su muñeca izquierda.
La fiscalía le atribuyó una tentativa de robo cometida el 14 de septiembre, a las 15.30, en la parada de colectivo de Martín Zapata y Gobernador Freyre. Esa tarde, el muchacho habría intentado sustraer una cartera a dos mujeres que esperaban el transporte público.
El hecho no alcanzó a consumarse dada la presencia de personal policial que estaba en las inmediaciones, lo que llevó al muchacho a darse a la fuga.
Camino a la heladería
El segundo y más grave episodio se produjo el viernes pasado, en la esquina de avenida Perón y calle Perú, del barrio Barranquitas. Fue apenas unos minutos después de las cinco de la tarde cuando dos hermanos de 15 y 16 años que caminaban rumbo a una heladería de la zona fueron interceptados por el joven muchacho.
“Parate de manos” habría sido la provocación que BJO realizó al mayor de los hermanos. Para evitar el conflicto intercedió la hermana de 15, que lo increpó y a cambio recibió una serie de golpes en la cabeza y rostro.
Eso derivó en la intervención del muchacho, el cual resultó apuñalado en dos oportunidades con un cuchillo de cocina de mango verde.
Fuera de peligro
A propósito de la necesidad de disponerse medidas cautelares o socioeducativas, la fiscal Gioria requirió que quede alojado en un ESPA (Establecimiento Socioeducativo de Puertas Abiertas).
Si bien aclaró que “por el primer hecho no vemos la necesidad” de cautelar el proceso de esta forma, “el segundo sí amerita una medida de encierro”. Entre los elementos que tuvo en cuenta la fiscalía citó la edad de las víctimas -15 y 16 años-; la presencia de un testigo que también es menor de edad; así como la proximidad del domicilio de víctimas y victimario.
La fiscalía narró que una vez ocurrido el hecho de sangre, el joven herido fue trasladado en moto por su madre hasta el hospital, donde fue hospitalizado y quedó fuera de peligro.
Por la espalda
El muchacho contó a las autoridades que agarró una piedra para defenderse y que al advertir la presencia del cuchillo intentó escapar, pero fue alcanzado por el muchacho que le asestó una puñalada por la espalda y un corte en el abdomen.
Consultado sobre la existencia de problemas de vieja data, el joven entrevistado dijo que no, que “tiene estas reacciones cuando se droga” y que “tiene estos problemas con otros chicos del barrio”.
“Claramente no existió peligro de muerte”, aclaró la fiscal Gioria, que valoró “la intención” del muchacho, que utilizando un arma blanca atacó zonas vitales de la víctima, velando así su intención homicida. “Afortunadamente el resultado fue de lesiones leves”, puntualizó.
En ese sentido reclamó 90 días de encierro para el acusado, dado que no se encuentra escolarizado y no cuenta con un lugar de arraigo familiar, ya que vive alternadamente de su madre y una tía y que su padre se encuentra internado en la provincia de Córdoba.
Rechazo de la defensa
El defensor Sebastián Moleón por su parte rechazó el pedido del MPA, “atendiendo a que hay alternativas”. “Advierto que el encierro en un lugar semi abierto no resulta propicio” para la reinserción social del muchacho.
También sostuvo que “el hecho se dio en el contexto de una disputa” y que la calificación correcta debería ser la de “lesiones” dada la inexistencia de riesgo para la víctima.
“No hubo una amenaza de muerte” destacó Moleón, quien recordó que su pupìlo desafió al otro joven a “pararse de manos”. Y que luego de ocurrido el hecho el joven se presentó en forma voluntaria en la comisaría.
Neutralizar riesgos
La defensa hizo hincapié en la “situación de vulnerabilidad” del detenido y propuso alternativas a la cautelar de encierro con control de la Secretaría de la Niñez. Entre las propuestas sugeridas, el muchacho debía fijar domicilio en la casa de una tía en barrio Los Hornos, designar guardador y no acercarse a las víctimas ni sus familiares.
La fiscal Gioria se opuso a la morigeración de la cautelar y volvió a insistir en la necesidad de que el muchacho continúe bajo vigilancia. “Estamos a 48 horas de ocurrido el hecho y necesitamos neutralizar los riesgos”, apuntó.
Una vez escuchadas las partes, el juez Aiello resolvió “hacer lugar al pedido fiscal” y alojar al detenido en un instituto semiabierto por 90 días. En cuanto al hecho en sí, si bien comprende que la salud de la víctima no corrió riesgo serio, coincidió con la fiscalía en la calificación de “homicidio en grado de tentativa”.
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