Tribunales de Santa Fe

Golpes y puñaladas para dos hermanos que salieron a tomar un helado en barrio Barranquitas

La Justicia Penal Juvenil dispuso una medida cautelar por 90 días para un adolescente de 17 años acusado de atacar con un cuchillo a otro de 16 y golpear a su hermana de 15. También le atribuyen un intento de robo cometido días antes en una parada de colectivos.