Un incendio de importantes proporciones se registró este lunes por la mañana en una vivienda ubicada en el Pasaje Namuncurá al 4400, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Voraz incendio en una casa de la zona norte de la ciudad de Santa Fe
Las llamas provocaron graves daños en la vivienda, fundamentalmente en un dormitorio. Afortunadamente no hubo personas lesionadas durante el incidente.
Personal de Bomberos Zapadores del Cuartel Zona Norte acudió al lugar tras ser alertados por la central de emergencias cerca de las 09.30.
Al arribar a la finca, los bomberos trabajaron en la extinción del fuego, cuyo foco principal se concentró en una de las habitaciones.
A pesar del rápido accionar de la dotación, las llamas provocaron la destrucción total del mobiliario del dormitorio, entre los que se contaban un ropero y un armario de madera con ropa y objetos varios, un somier de dos plazas, un televisor LED de 32 pulgadas, un caloventor y dos mesas de luz.
Sin víctimas
El resto de los ambientes de la casa se vieron afectados de manera parcial por el humo y el hollín.
El propietario del inmueble, un hombre de 45 años, no se encontraba en la vivienda al momento de iniciarse el siniestro ya que estaba trabajando, y fue alertado telefónicamente por sus vecinos.
En el lugar también prestó colaboración personal del Comando Radioeléctrico.
Las tareas de extinción y enfriamiento finalizaron antes de las 11, momento en que los efectivos retornaron a la base. No se reportaron personas heridas.