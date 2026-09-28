#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Operativo

Voraz incendio en una casa de la zona norte de la ciudad de Santa Fe

Las llamas provocaron graves daños en la vivienda, fundamentalmente en un dormitorio. Afortunadamente no hubo personas lesionadas durante el incidente.

Los bomberos extinguieron las llamas. Foto: ArchivoLos bomberos extinguieron las llamas. Foto: Archivo
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un incendio de importantes proporciones se registró este lunes por la mañana en una vivienda ubicada en el Pasaje Namuncurá al 4400, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

Personal de Bomberos Zapadores del Cuartel Zona Norte acudió al lugar tras ser alertados por la central de emergencias cerca de las 09.30.

Al arribar a la finca, los bomberos trabajaron en la extinción del fuego, cuyo foco principal se concentró en una de las habitaciones.

A pesar del rápido accionar de la dotación, las llamas provocaron la destrucción total del mobiliario del dormitorio, entre los que se contaban un ropero y un armario de madera con ropa y objetos varios, un somier de dos plazas, un televisor LED de 32 pulgadas, un caloventor y dos mesas de luz.

Sin víctimas

El resto de los ambientes de la casa se vieron afectados de manera parcial por el humo y el hollín.

El propietario del inmueble, un hombre de 45 años, no se encontraba en la vivienda al momento de iniciarse el siniestro ya que estaba trabajando, y fue alertado telefónicamente por sus vecinos.

En el lugar también prestó colaboración personal del Comando Radioeléctrico.

Las tareas de extinción y enfriamiento finalizaron antes de las 11, momento en que los efectivos retornaron a la base. No se reportaron personas heridas.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Santa Fe Policiales
Bomberos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro