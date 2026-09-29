La investigación por las imágenes de caza de aves silvestres en la Laguna Setúbal que se difundieron en redes sociales sumó ahora otra voz. Emanuel Márquez, abogado de Milton Fabrizio Espeche (el acusado), confirmó que asumió formalmente la representación del hombre y sostuvo que todavía no tuvo acceso completo al legajo penal.
"No es un masacrador de animales", dice el abogado del cazador de la Laguna Setúbal
El abogado Emanuel Márquez cuestionó la repercusión que tuvo el caso en las redes sociales y afirmó que su cliente fue objeto de mensajes negativos y amenazas. Mientras la investigación penal continúa y el Gobierno provincial impulsa una sanción administrativa, la defensa reclama que la situación sea analizada dentro del marco del debido proceso y las garantías constitucionales.
"Me constituí el día de ayer como defensor del señor Espeche. Aún no hemos tenido acceso completo al legajo penal", explicó Márquez durante una entrevista, al tiempo que remarcó que espera conocer todos los elementos reunidos en la investigación antes de formular la estrategia defensiva.
La causa se inició a partir de fotografías y videos publicados en redes sociales, en los que aparece Espeche junto a distintas aves acuáticas. La investigación avanzó con procedimientos en domicilios vinculados al caso. Según informó El Litoral, durante esas diligencias se encontraron armas de fuego correctamente registradas, pero no fueron hallados ejemplares de fauna muertos ni restos biológicos recientes.
El abogado cuestionó precisamente el valor que se les está dando a esas imágenes. Aseguró que "no son recientes" y que fueron "sacadas totalmente de contexto".
Márquez también negó que su defendido sea un "masacrador de animales", expresión que, según sostuvo, comenzó a instalarse a partir de la repercusión que tuvo el material en las redes sociales.
"Se ha generado un revuelo mediático en redes sociales en donde se lo ha intentado hacer ver a él como un masacrador de animales que realmente no es así", afirmó.
Las armas y el eje de la investigación
Uno de los puntos sobre los que insistió la defensa fue el resultado de los allanamientos. Márquez sostuvo que Espeche colaboró con los investigadores y puso a disposición de las autoridades las armas que tenía en su poder.
"Tenía todo en regla, toda la documentación, todas las habilitaciones correspondientes", señaló el abogado. Y agregó que durante los procedimientos no se secuestró ningún elemento que, a su entender, pudiera ser relacionado directamente con las imágenes denunciadas.
La versión de la defensa contrasta con el cuadro que vienen reconstruyendo las autoridades ambientales. Según informó el Ministerio de Ambiente, Espeche es trabajador de planta permanente del Estado provincial y no figuraba como titular de una licencia habilitante para la caza deportiva. Además, el organismo indicó que la caza está vedada durante todo el año en los departamentos La Capital y Rosario.
El expediente administrativo analiza, además, otros aspectos de las imágenes: las especies que aparecen, la cantidad de ejemplares, el eventual incumplimiento de cupos y las circunstancias en las que se habrían desarrollado las jornadas de caza. De acuerdo con la información oficial, se identificaron al menos diez especies de patos y aves acuáticas.
Entre ellas aparece el pato crestudo, una especie que las autoridades provinciales consideran protegida y amenazada en el territorio santafesino.
En paralelo, el Gobierno provincial anunció que impulsará la aplicación de la multa máxima prevista por la normativa ambiental, cuyo monto informado asciende a $3.456.434,80. Esa actuación administrativa es independiente de la investigación penal, que deberá determinar si los hechos denunciados constituyen delitos y, eventualmente, las responsabilidades que correspondan.
Defensa y debido proceso
Márquez también se refirió al argumento que su defendido expuso públicamente acerca de la finalidad de la caza. Según el abogado, Espeche es "un padre de familia" y un trabajador que realiza esta actividad de manera ocasional y, según su versión, con fines de subsistencia.
"Si él ha realizado actividades vinculadas con la caza, siempre lo hizo con fines de subsistencia. Nunca fue con la intención de perjudicar el medio ambiente ni dañar la fauna local", sostuvo.
Ante la consulta acerca de qué destino tenían las aves que aparecen en las publicaciones, el abogado evitó brindar precisiones. Explicó que las imágenes fueron difundidas sin contexto y que primero necesita conocer el contenido formal del expediente para poder responder sobre ese punto.
La defensa también afirmó que Espeche recibió mensajes y amenazas a partir de la repercusión pública del caso. Márquez cuestionó ese tipo de hostigamiento y sostuvo que cualquier responsabilidad deberá establecerse dentro del proceso judicial.
"Él está dispuesto a asumir las responsabilidades de su conducta, pero siempre dentro del marco legal y garantizándose el debido proceso y las garantías constitucionales", manifestó.
Finalmente, el abogado consideró que su defendido debería atravesar la investigación en libertad. Argumentó que no existiría riesgo de entorpecimiento procesal y volvió a destacar la colaboración prestada durante los allanamientos.
La investigación, mientras tanto, continúa. Las publicaciones en redes sociales forman parte de las evidencias que se analizan para intentar establecer cuándo, dónde y en qué circunstancias fueron obtenidas las imágenes.
La Justicia deberá determinar ahora el alcance de esos elementos y las eventuales responsabilidades penales, mientras la Provincia continúa con el expediente administrativo por las presuntas infracciones a la normativa de protección de la fauna.