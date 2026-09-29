Argumento de la defensa

"No es un masacrador de animales", dice el abogado del cazador de la Laguna Setúbal

El abogado Emanuel Márquez cuestionó la repercusión que tuvo el caso en las redes sociales y afirmó que su cliente fue objeto de mensajes negativos y amenazas. Mientras la investigación penal continúa y el Gobierno provincial impulsa una sanción administrativa, la defensa reclama que la situación sea analizada dentro del marco del debido proceso y las garantías constitucionales.