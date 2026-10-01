Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron a cabo dos allanamientos en la ciudad de Rosario que derivaron en la identificación e imputación de un sujeto acusado de difundir de manera sistemática contenido discriminatorio contra la comunidad judía a través de plataformas digitales.
Allanamientos: imputan a un hombre por difundir mensajes de odio y antisemitismo
El operativo fue realizado por la Policía Federal, después de distintas tareas de inteligencia. El acusado publicaba en redes sociales los ataques.
Durante los procedimientos, coordinados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas de seguridad secuestraron armas y material de propaganda antisemita.
La investigación judicial se inició tras la denuncia presentada por un referente de instituciones comunitarias como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Unión Sionista Argentina de Rosario (USAR).
A raíz del alerta, la Dra. Federica Tiscornia, a cargo del Área de Atención Inicial y Casos Sencillos de la Fiscalía Penal Federal de Rosario, dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA.
Mediante ciberpatrullajes en redes sociales y tareas de campo en el territorio, las brigadas investigativas lograron individualizar al sospechoso —quien publicaba mensajes discriminatorios de forma encubierta y reiterada— y ubicar dos propiedades vinculadas a sus actividades, situadas en las calles Zeballos y Pecan.
Armamento
Con el material probatorio recabado, el Dr. Eduardo Rodríguez Da Cruz, al frente del Juzgado Federal de Garantías N° 3 de Rosario, ordenó las irrupciones en ambos domicilios.
Durante los operativos, las fuerzas federales identificaron al imputado y procedieron al secuestro de diversos elementos de interés para la causa: un arma de fuego calibre .22, proyectiles diversos y un arma contundente tipo mangual (bola metálica con púa unida a un mango de madera).
También incautaron un teléfono celular, una computadora de escritorio, una notebook y una memoria USB, los cuales serán sometidos a peritajes informáticos.
Por otra parte, los uniformados hallaron cuatro ejemplares de libros con contenido explícito de corte antisemita y antisionista.
El sujeto quedó formalmente supeditado a la causa penal a disposición de la Justicia Federal.