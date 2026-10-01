La familia de Franco “Paco” Demarchi volverá a viajar desde Sancti Spiritu hasta la capital provincial para asistir a una audiencia que espera desde hace más de tres años.
Reprogramaron el juicio por el crimen del joven emboscado en Santa Fe cuando viajó a comprar una moto
La audiencia se realizará el jueves 8 de octubre en la Nueva Manzana Judicial. La Fiscalía acordó penas de 29 y 28 años para los dos acusados del homicidio ocurrido en barrio Roma en 2023.
La Oficina de Gestión Judicial Nº 1 de Santa Fe notificó este jueves a las partes que el juicio abreviado por el homicidio se realizará finalmente el próximo jueves 8 de octubre, a las 13, en la Sala 3 de Juicio por Jurados del segundo piso del nuevo anexo de los tribunales.
La audiencia había sido prevista para el martes de esta semana, pero fue suspendida a último momento por razones administrativas. Según se informó, una de las partes convocadas se encontraba de licencia. La decisión sorprendió a los familiares de la víctima, que ya habían organizado el traslado desde esa localidad del departamento General López.
Rubén Demarchi, padre de Paco, confirmó que la familia viajará para participar del trámite. Además, manifestó su intención de ser escuchada por el tribunal antes de que se resuelva el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas.
Falsa venta de una Tornado
El caso comenzó el 21 de julio de 2023, cuando Demarchi, de 28 años, viajó a Santa Fe junto a un amigo para comprar una motocicleta Honda Tornado 250 cc que había encontrado publicada en redes sociales.
El encuentro había sido pactado en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Lamadrid, en barrio Roma. Pero la operación era una pantalla: de acuerdo con la investigación, la publicación había sido utilizada para atraer al joven hasta ese lugar y asaltarlo. Demarchi llevaba 1.200.000 pesos, correspondientes al dinero que tenía previsto entregar por la motocicleta.
Cuando los jóvenes llegaron al punto acordado, fueron sorprendidos por tres hombres armados. En el intento de escapar, Demarchi recibió un disparo en la cabeza y murió.
La investigación fiscal sostuvo que Walter Carmona tuvo un papel central en la preparación del engaño.
Según la acusación, fue quien tomó contacto con la víctima a través de las redes sociales, mantuvo las conversaciones y coordinó el encuentro. Los investigadores también detectaron que el mismo perfil y número telefónico habrían sido utilizados para ofrecer otros objetos a potenciales compradores.
Dos acusados, dos historias previas
La carpeta judicial tuvo además una particularidad: los dos principales acusados debían encontrarse privados de su libertad al momento del homicidio, aunque por situaciones diferentes.
Carmona estaba alojado en una dependencia policial y, de acuerdo con la hipótesis fiscal, desde allí habría continuado con las comunicaciones necesarias para concretar la maniobra. Ese aspecto de la investigación también abrió interrogantes sobre los controles existentes dentro de la dependencia.
Daniel Rubén Lescano, en tanto, estaba prófugo desde noviembre de 2022, cuando escapó de la Comisaría 2ª de Santa Fe. En ese lugar cumplía prisión preventiva por una tentativa de homicidio. Luego de su recaptura quedó vinculado al expediente por el asesinato de Demarchi y permanece detenido.
Por la gravedad del hecho y la expectativa de una pena de prisión perpetua, la causa se encaminaba inicialmente hacia un juicio por jurados. El acuerdo alcanzado entre las partes modificó ese escenario y propone resolver el proceso mediante un procedimiento abreviado.
Tribunal pluripersonal
La audiencia estará a cargo de un tribunal pluripersonal integrado por María Celeste Minniti, Pablo Ruiz Staiger y Sergio Carraro. Deberán analizar el acuerdo que contempla 29 años de prisión para Lescano y 28 para Carmona, además de escuchar a las partes y a los familiares de la víctima.
Por el Ministerio Público de la Acusación intervendrán los fiscales de la Unidad Especial de Homicidios Estanislao Giavedoni y Carlos Lacuadra. La defensa estará a cargo de Betina Dongo, María Soledad Strada, Magalí Mazza y Gustavo Durando, integrantes de la Unidad de Juicio del Ministerio Público de la Defensa.