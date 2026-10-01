Homicidio de Paco Demarchi

Reprogramaron el juicio por el crimen del joven emboscado en Santa Fe cuando viajó a comprar una moto

La audiencia se realizará el jueves 8 de octubre en la Nueva Manzana Judicial. La Fiscalía acordó penas de 29 y 28 años para los dos acusados del homicidio ocurrido en barrio Roma en 2023.