Una persona fue encontrada sin vida este sábado dentro de un vehículo estacionado en inmediaciones de Santiago de Chile al 1300, en la ciudad de Recreo. Según las primeras informaciones, habría recibido un disparo de arma de fuego.
Se investiga
Hallaron a una persona fallecida dentro de un auto en Recreo
El cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo en Santiago de Chile al 1300. Investigan las circunstancias del hecho y si la víctima fue baleada.
El lugar donde ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View.
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El hallazgo se produjo en circunstancias que son investigadas. En el lugar trabajan las autoridades correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las circunstancias de la muerte.
La investigación
Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre lo ocurrido antes del hallazgo. La investigación busca establecer la mecánica del hecho y reunir elementos que permitan esclarecer el caso.
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