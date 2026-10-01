La mañana recién comenzaba cuando un accidente de tránsito alteró la circulación sobre la Ruta Provincial 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes. Un motociclista de 33 años y un ciclista de 44 resultaron involucrados en un siniestro que, según el relato aportado por una de las víctimas, fue provocado por un automóvil cuyo conductor abandonó rápidamente el lugar.
Irresponsable al volante: atropelló a un motociclista y a un ciclista en ruta 1 y se dio a la fuga
El accidente ocurrió durante la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 18,5 de Arroyo Leyes. Un motociclista de 33 años fue trasladado al hospital Cullen, mientras que el ciclista, de 44, recibió asistencia en el lugar. El conductor del automóvil involucrado escapó y hasta el momento no pudo ser identificado.
El hecho ocurrió alrededor de las 8.15, a la altura del kilómetro 18,5 frente al autoservicio La Negrita. La intervención policial se inició a partir de un aviso recibido a través del 911, que daba cuenta de un accidente con personas lesionadas.
Dos heridos
Al llegar los agentes de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes encontraron a Hugo Martínez, de 33 años, quien se movilizaba en una motocicleta Mondial de 110 centímetros cúbicos, y a Marcelo Alfonsín Oliva, de 44 años, que circulaba en bicicleta.
De acuerdo con lo manifestado por Martínez, transitaba por la zona cuando intentó sobrepasar a la bicicleta. En esas circunstancias, un automóvil intervino en la maniobra y terminó colisionándolos a ambos. Luego, siempre según el relato del motociclista, el conductor del vehículo continuó su marcha y escapó. El automovilista, por ahora, permanece sin identificar.
Fuga e investigación abierta
La principal dificultad para los investigadores radica precisamente en establecer qué vehículo participó del accidente. La víctima que aportó el relato aseguró que no pudo observar las características del automóvil antes de que se alejara del lugar.
Por ese motivo, el procedimiento quedó caratulado inicialmente como lesiones culposas en accidente de tránsito, con intervención de la Subcomisaría 20ª y las actuaciones correspondientes para intentar reconstruir la secuencia.
Martínez fue asistido por personal del Servicio de Emergencias 107. Debido a las lesiones que presentaba, se dispuso su traslado en el móvil hasta el hospital Cullen, donde continuaría con la atención médica.
Alfonsín Oliva, en tanto, presentaba dolencias como consecuencia del episodio. Fue examinado por el personal sanitario en el lugar, pero los profesionales no consideraron necesario trasladarlo a un centro asistencial.
La policía también solicitó un informe médico al hospital Cullen y tomó declaración a un testigo, mientras procura reunir nuevos elementos que permitan establecer con precisión cómo se produjo la colisión.