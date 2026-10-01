A la altura de Arroyo Leyes

Irresponsable al volante: atropelló a un motociclista y a un ciclista en ruta 1 y se dio a la fuga

El accidente ocurrió durante la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 18,5 de Arroyo Leyes. Un motociclista de 33 años fue trasladado al hospital Cullen, mientras que el ciclista, de 44, recibió asistencia en el lugar. El conductor del automóvil involucrado escapó y hasta el momento no pudo ser identificado.