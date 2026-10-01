La estación ferroviaria de Plaza Constitución fue evacuada durante la mañana de este jueves luego de que se registrara un incendio en uno de los sectores de la terminal, ubicada en el barrio porteño de Constitución.
Incendio en la estación Constitución: evacuaron la terminal y trabajan los bomberos
El fuego se inició este jueves por la mañana en un sector de la estación ferroviaria. La terminal fue desalojada mientras Bomberos trabaja para controlar las llamas. Hasta el momento no se informaron personas heridas.
El operativo obligó a retirar a los pasajeros y trabajadores del lugar mientras personal especializado intervino para controlar el fuego y establecer las causas que provocaron el episodio. Hasta el momento, no se habían reportado personas heridas.
El incendio se produjo en un sector ubicado detrás de una escalera mecánica de la estación, según las primeras informaciones difundidas durante el operativo. La presencia de humo y las llamas motivaron la intervención de los equipos de emergencia y el cierre preventivo de la terminal mientras avanzaban las tareas.
Evacuaron la estación
Ante la presencia del fuego, personal de Trenes Argentinos llevó adelante la evacuación de la estación Constitución. La medida alcanzó a las personas que se encontraban dentro de la terminal y tuvo como objetivo despejar el área para facilitar el trabajo de los bomberos.
Al lugar acudieron efectivos de Bomberos de la Policía Federal, con apoyo de personal porteño, además de equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los organismos trabajaron de manera coordinada mientras se intentaba controlar el foco y verificar que no hubiera personas afectadas.
De acuerdo con los reportes conocidos durante la mañana, no se habían registrado heridos como consecuencia del incendio. La presencia del SAME respondió al operativo preventivo desplegado en torno a la estación.
La terminal permaneció cerrada mientras se desarrollaban las tareas de emergencia. La situación también generó modificaciones en la circulación de las personas que habitualmente utilizan Constitución como punto de conexión para sus viajes.
La estación es una de las principales terminales ferroviarias de la ciudad de Buenos Aires y concentra diariamente un importante movimiento de pasajeros, especialmente a través del servicio del ferrocarril Roca. Por ese motivo, cualquier interrupción en sus instalaciones puede tener impacto sobre la circulación y las conexiones con distintos puntos del área metropolitana.
Mientras los bomberos trabajaban en el lugar, las autoridades mantenían restringido el acceso a los sectores afectados para permitir el despliegue de los equipos y evitar que pasajeros o trabajadores ingresaran a una zona que todavía estaba siendo revisada.
Investigan cómo comenzó el fuego
Una vez controlado el foco, las autoridades deberán avanzar con las pericias para establecer qué originó el incendio. Por el momento, las primeras informaciones ubican el fuego en la zona posterior de una escalera mecánica, aunque todavía no se había establecido oficialmente el motivo por el cual comenzó el siniestro.
Los investigadores también deberán determinar si existió algún desperfecto técnico y establecer si el fuego produjo daños en las instalaciones de la terminal. Esos aspectos serán evaluados una vez finalizadas las tareas de los bomberos.
La intervención se produjo en una zona de circulación habitual de pasajeros, por lo que la evacuación permitió mantener despejado el sector mientras se desarrollaba el operativo. La prioridad durante los primeros minutos fue controlar las llamas y garantizar que las personas pudieran abandonar la estación de manera segura.
Hasta el momento de los últimos reportes, las autoridades no habían informado víctimas ni personas heridas. Tampoco se habían difundido las causas definitivas del incendio.
El episodio ocurrió en una de las principales estaciones ferroviarias de Buenos Aires y volvió a poner en primer plano la necesidad de contar con protocolos de evacuación y respuesta rápida ante incidentes dentro de espacios de alta concentración de pasajeros.
Mientras continúan las tareas de los equipos de emergencia, se espera que las autoridades ferroviarias informen cómo continuará funcionando la estación y si el episodio genera modificaciones en el servicio del ferrocarril Roca.
La situación permanece en desarrollo y las autoridades deberán determinar cuándo estarán dadas las condiciones para permitir nuevamente el ingreso de pasajeros a la terminal.