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Murió una mujer arrollada por el Tren Sarmiento en Capital Federal

La línea circuló este miércoles con servicio limitado entre Liniers y Moreno.

La mujer tenía 56 años.La mujer tenía 56 años.
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Una mujer murió tras ser arrollada por una formación del Tren Sarmiento en la estación de Flores, de la ciudad de Buenos Aires y, producto de un operativo que se llevaba a cabo en el lugar, la línea circulaba con servicio limitado entre Liniers y Moreno.

Personal del SAME confirmó que este miércoles al mediodía una mujer de 56 años fue atropellada por una formación ferroviaria del Tren Sarmiento en el cruce de la calle Fray Luis Beltrán y Bacacay, en Flores.

Hubo demoras en el servicio.Hubo demoras en el servicio.

Producto de las lesiones ocasionadas, confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Desde Info Tren Sarmiento comunicaron que, producto del operativo, la línea circula con servicio limitado entre Liniers y Moreno por colisión con persona en Flores.

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