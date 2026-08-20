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Conmoción en Flores

Buenos Aires: una mujer murió al ser arrollada por una formación del tren Sarmiento

Las autoridades encontraron el cuerpo debajo del tren. Como consecuencia de la colisión, el servicio circula limitado.

La víctima circulaba en una bicicleta, a la altura del paso a nivel Granaderos.La víctima circulaba en una bicicleta, a la altura del paso a nivel Granaderos.
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Una mujer de 35 años murió al ser arrollada por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores.

Fuentes del SAME informaron que el servicio circula limitado entre Moreno y Liniers desde las 14:15.

El siniestro generó conmoción en el barrio porteño de Flores.El siniestro generó conmoción en el barrio porteño de Flores.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima circulaba en una bicicleta, a la altura del paso a nivel Granaderos, cuando intentaba cruzar las vías.

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Las autoridades encontraron el cuerpo debajo del tren y constataron la amputación de ambas piernas.

Las autoridades constataron la amputación de ambas piernas.Las autoridades constataron la amputación de ambas piernas.

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