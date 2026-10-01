Una persecución policial terminó en un choque múltiple en el barrio porteño de Constitución durante la madrugada de este jueves. El accidente ocurrió en el cruce de Santiago del Estero y Juan de Garay y dejó cinco personas heridas.
Persecución y caos en Constitución: un patrullero chocó y hubo cinco heridos
El hecho ocurrió durante la madrugada en el cruce de Santiago del Estero y Juan de Garay. Dos policías, dos ocupantes de otro vehículo y un barrendero fueron asistidos, mientras que el tránsito permanece interrumpido en la zona.
El tránsito permanece cortado en la zona mientras los peritos y la Policía de la Ciudad trabajan para retirar los vehículos y determinar cómo ocurrió el hecho.
Cómo ocurrió el accidente
Según el relato de testigos, un patrullero comenzó a perseguir a un auto por motivos que todavía no fueron esclarecidos. Durante el recorrido, el móvil policial chocó contra un vehículo que circulaba en sentido contrario, en la esquina de una estación de servicio.
Por el impacto, también fue alcanzado otro auto que estaba estacionado.
Los cinco heridos fueron los dos policías que viajaban en el patrullero, los dos ocupantes del vehículo chocado y un barrendero que se encontraba trabajando en el lugar. Este último fue trasladado al hospital Penna. Todos están fuera de peligro.
Dos sospechosos
El auto que era perseguido fue alcanzado a dos cuadras del lugar del choque. Sus dos ocupantes fueron detenidos.
Mientras tanto, continúan las tareas de los peritos y efectivos de la Policía de la Ciudad para establecer las circunstancias del accidente.
El relato de una de las víctimas
Una de las mujeres que viajaba en el vehículo impactado contó cómo vivió el momento. “Fue horrible, todavía estoy shockeada”, expresó.
Luego explicó que volvía de la casa de su cuñado junto a su marido y que habían decidido dar una vuelta por Parque Lezama. Según relató, mientras salían de un semáforo, un auto negro pasó a más de 100 kilómetros por hora y cruzó en rojo.
“Ahí dijimos ‘¡Dios!’, cruzó en rojo y en ese momento nos pegó el patrullero. Terminamos haciendo trompo, fueron dos segundos”, contó.
La mujer aclaró que no escuchó la sirena del patrullero ni vio las luces, aunque remarcó que no cuestionaba el accionar de los policías: “No me voy a tirar en contra de la policía que venía haciendo su trabajo, porque siempre pedimos que los busquen. Ellos también arriesgaron su vida”.
Sobre su estado de salud y el de su acompañante, señaló: “Estamos muy golpeados, pero bien porque teníamos los cinturones puestos”.