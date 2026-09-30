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Manejó alcoholizado y rompió billetes de 100 dólares al ser arrestado por la policía

El conductor, de 25 años, circulaba en una camioneta Toyota Hilux con el frente chocado. Reaccionó de manera violenta ante los uniformados del Comando Radioeléctrico.

El habitáculo de la camioneta incautada. Foto: El LitoralEl habitáculo de la camioneta incautada. Foto: El Litoral
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Un joven de 25 años fue aprehendido este miércoles por la mañana en la intersección de la avenida López y Planes y Cándido Pujato de la ciudad de Santa Fe, luego de ser interceptado por personal del Comando Radioeléctrico por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana de la provincia.

El procedimiento se inició a las 11.30 horas tras una alerta emitida por la Central de Emergencias 911.

Operadores del sistema de videovigilancia detectaron el desplazamiento por la zona de avenida Peñaloza hacia el sur de una camioneta Toyota Hilux de color negro que presentaba el frente visiblemente chocado.

Con los datos aportados por el monitoreo en tiempo real, las patrullas policiales lograron dar con el vehículo en la esquina mencionada del Club Unión.

En el lugar se procedió a la identificación del conductor y de dos mujeres que lo acompañaban, quienes tras las verificaciones de rutina se retiraron del sitio previa recomendación del personal actuante.

La camioneta incautada estaba chocada en el frente. Foto: El LitoralLa camioneta incautada estaba chocada en el frente. Foto: El Litoral

Borracho

Al constatar que el joven de 25 años emanaba un fuerte aliento etílico, los efectivos le informaron que sería trasladado a la sede de la Comisaría 3a en calidad de aprehendido.

Al ser notificado de la medida, el individuo reaccionó de forma alterada: extrajo una importante cantidad de dinero en efectivo de sus bolsillos e intentó destruir los billetes, logrando romper varios de 100 dólares.

La secuencia quedó registrada por las cámaras del centro de monitoreo.

Conteo

Ante la cantidad de efectivo que llevaba consigo, el personal policial convocó a una testigo de 51 años para efectuar el conteo formal del dinero en el lugar.

Luego, se procedió al resguardo en calidad de depósito de la suma total en dólares y pesos argentinos que portaba el aprehendido.

Finalmente, las autoridades dispusieron el traslado del joven a la dependencia policial para labrar las actuaciones correspondientes y el secuestro preventivo de la camioneta Toyota Hilux.

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