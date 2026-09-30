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Detienen a una mujer tras un allanamiento en el que recuperaron elementos robados

El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones. También se secuestraron ocho plantas de marihuana. La sospechosa tiene 26 años y era buscada por un asalto perpetrado tiempo atrás.

Durante el allanamiento se incautaron elementos importantes para la investigación. Foto: El LitoralDurante el allanamiento se incautaron elementos importantes para la investigación. Foto: El Litoral
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Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detuvieron este miércoles en la ciudad de San Justo a una mujer de 26 años acusada de un hecho de robo perpetrado semanas atrás.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble de la ciudad cabecera del departamento San Justo y permitió la recuperación de una parte sustancial del botín denunciado.

La causa tuvo su origen en la denuncia presentada por la víctima, quien relató que, en un lapso de ausencia entre mayo y julio pasados, delincuentes violentaron un candado e ingresaron a su vivienda para sustraer diversos elementos.

Desde un primer momento, las sospechas apuntaron hacia una joven identificada como W. G. O.

A partir de las tareas de campo y recolección de pruebas realizadas por el personal de la PDI Distrito San Justo, la fiscal interviniente, Daniela Montegrosso, solicitó la orden de allanamiento correspondiente para un domicilio ubicado sobre avenida 9 de Julio al 3000.

Fuerzas especiales colaboraron con la PDI para la irrupción. Foto: El LitoralFuerzas especiales colaboraron con la PDI para la irrupción. Foto: El Litoral

Procedimiento

Al momento de ejecutar la medida judicial, los agentes lograron recuperar múltiples artefactos y prendas denunciadas como robadas, entre los cuales se destacan: una cocina marca Escorial, un quemador a gas y un equipo de mate completo; dos teléfonos celulares, una campera inflable y un pantalón deportivo.

Asimismo, durante la requisa de la finca surgieron indicios sobre una presunta actividad vinculada al cultivo y comercialización de estupefacientes.

La mujer arrestada fue puesta a disposición de la Justicia. Foto: El LitoralLa mujer arrestada fue puesta a disposición de la Justicia. Foto: El Litoral

En el lugar se hallaron e incautaron ocho plantas de marihuana que tenían una altura aproximada de entre 40 y 50 centímetros.

Tras la finalización del operativo, W. G. O. fue trasladada y notificada formalmente por la causa caratulada como robo, al tiempo que quedó bajo investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

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