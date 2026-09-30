El supuesto sanador y tarotista acusado de perpetrar una millonaria estafa esotérica en la localidad de Sarmiento, departamento Las Colonias, continuará privado de su libertad. Así lo dispuso la jueza penal Cecilia Labanca, al dictar la prisión preventiva sin plazos para Héctor Damián Pérez, de 44 años.
“Me destruyó la vida”, declaró la víctima del mentalista imputado por estafas
La fiscalía le atribuyó un nuevo hecho, haberse quedado con 10.000 dólares de un hombre con el que había acordado cambiar el dinero por moneda local. Seguirá tras las rejas.
Pérez fue imputado por el fiscal Alejandro Benítez como autor del delito de “defraudación por estafa” en dos hechos. La atribución comprende la maniobra cometida contra una mujer de 69 años domiciliada en Sarmiento, a quien despojó de unos 25.000 dólares, y un segundo ardid en San Jerónimo Norte por 10.000 dólares.
Previo al debate entre las partes, la magistrada escuchó de forma directa el desgarrador testimonio de la víctima. Entre lágrimas, la mujer expuso las secuelas psicológicas que sufre desde que el imputado ingresó a su casa bajo la promesa de liberarla de un supuesto maleficio que ponía en riesgo a sus hijas y nietos.
La resolución de la jueza Labanca atendió la gravedad de los hechos, la vulnerabilidad de la víctima y la existencia de riesgos procesales. En consonancia con la fiscalía, la jueza descartó las medidas alternativas propuestas por el defensor Ramiro Carrasco y ordenó que el imputado quedara en prisión preventiva.
“Me destruyó la vida"
"Estoy con médicos, psicólogos y psiquiatra porque fue un mes terrible”, explicó la víctima. “Estoy con mucho miedo de que si este tipo queda suelto, me mate”, le dijo a la jueza, porque él “conoce todo de mí, estoy terriblemente asustada”.
“Me engañó, me sacó todos los ahorros que tenía, ahora mis hijos me están ayudando a sobrevivir, no me quedó nada”, se lamentó la mujer, “psicológicamente me destruyó la vida, mis días no tienen paz desde que este tipo se metió a mi casa. No tengo paz, no tengo salud, no tengo vida”.
Dos estafas
El fiscal Benítez estuvo acompañado por su colega del MPA, Matías Palud. En su exposición, detalló el mecanismo de manipulación: el acusado captó a la víctima por un programa radial y acudió a su casa en Sarmiento. Allí le vendió tres cirios por $300.000 y más tarde le exigió dólares con el pretexto de viajar a Tierra Santa y a Roma para sanar a su familia.
La maniobra incluyó visitas al cementerio local para retirar cintas rojas de tumbas y la simulación de ritos esotéricos. La fiscalía sostuvo que la mujer transfirió dinero a una cuenta de la madre del imputado y que, tras los cobros, Pérez compró un Peugeot 408 secuestrado en la causa.
En un allanamiento ejecutado por la PDI en una casa de calle Alfonsina Storni al 6000 de la ciudad de Santa Fe, los agentes incautaron un maletín con cartas de tarot, velas, imágenes religiosas, hostias y anotaciones. Además, los investigadores lograron recuperar alhajas y joyas de oro de valor sentimental pertenecientes a la víctima que habían sido retenidas por el acusado.
La fiscalía atribuyó una segunda estafa a Pérez, ocurrida el 26 de marzo de este año en San Jerónimo Norte. Había aceptado reunirse allí con un conocido, al que anteriormente le había comprado moneda extranjera, para cambiar dinero.
La víctima le entregó 10.000 dólares, momento en el que el mentalista ingresó al hospedaje en el que se alojaba con la excusa de buscar los pesos que debía entregar. Pasaron unos minutos y, como no salía, el hombre comenzó a buscarlo. Según lo imputado, Pérez se había escapado a través de una ventana.
“Sanó su bolsillo”
Benítez calificó al imputado como "un artista del engaño" que anuló la racionalidad de la víctima mediante falsas promesas y remarcó que “sólo sanó su propio bolsillo”. Además, confirmó que recibió llamadas telefónicas de otras probables víctimas.
A su turno, el abogado defensor Ramiro Carrasco sostuvo que “no tienen ni una sola prueba”. El letrado argumentó que su cliente ejerce la actividad de tarotista desde hace dos décadas en la provincia, remarcó la condición humilde de su representado y solicitó la libertad bajo medidas alternativas.
Al fundamentar la cautelar, la jueza Labanca sostuvo que existen elementos de convicción suficientes que vinculan al imputado con las estafas. La magistrada subrayó el elevado perjuicio patrimonial, el daño psicológico ocasionado a una persona mayor y la falta de un arraigo financiero transparente. Por tales motivos, ordenó la prisión preventiva.
Afuera de la sala, el abogado de la mujer víctima, Romeo Díaz Duarte, enfatizó la extrema vulnerabilidad de su clienta y señaló que el acusado utilizó métodos engañosos sistemáticos para infundir un temor profundo en ella.