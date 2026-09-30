Durante la madrugada del miércoles se registró un escape de gas en un local comercial ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, situación que demandó la intervención de una dotación de Bomberos y posteriormente de personal especializado de la empresa encargada del servicio.
Escape de gas en un local de cosméticos en zona norte
Una pérdida detectada en la cabina del medidor generó la intervención de Bomberos en un comercio ubicado en Diagonal Goyena al 3200. Personal especializado debió cerrar completamente el suministro y retirar el medidor para controlar la situación.
El episodio ocurrió alrededor de las 4.05, en inmediaciones de Diagonal Goyena y Saavedra, donde funciona un comercio dedicado a la venta de cosméticos.
Intervención preventiva
Según informaron fuentes oficiales, una dotación de la Dirección General de Bomberos, Zona Centro Norte, Cuartel Santa Fe, fue enviada hasta Diagonal Goyena al 3200, sobre la vereda sur, a raíz de un aviso por un presunto escape de gas.
Al arribar, los bomberos constataron un fuerte olor compatible con una pérdida de gas que provenía de la cabina donde se encuentra instalado el medidor del comercio.
Ante esa situación, los agentes realizaron tareas preventivas en el lugar mientras aguardaban la llegada del personal especializado de Redes y Servicios.
Corte del suministro
Minutos después se presentó en el lugar una cuadrilla de Redes y Servicios, a cargo de un hombre identificado como G., que llegó a bordo del móvil AH008OB.
Los trabajadores procedieron a efectuar el cierre total del suministro y retiraron el medidor de gas, con el objetivo de neutralizar la pérdida detectada.
Durante el procedimiento también permaneció en el sector personal del PAT, que había llegado ante la situación registrada.
Una vez finalizadas las tareas y sin que se informaran personas afectadas, la dotación de Bomberos dio por concluida su intervención y regresó al cuartel a las 4.50.