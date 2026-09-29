Un particular hallazgo generó la intervención policial este martes en la localidad de Maggiolo, donde fue encontrada una antigua pieza con características compatibles con una munición o proyectil de artillería, cuya procedencia y antigüedad serán determinadas por personal especializado.
Encontraron un antiguo proyectil en el sur de Santa Fe
El elemento fue llevado inicialmente a la Casa de la Cultura como pieza histórica, pero la policía aisló la zona en un balde con arena a la espera de la Brigada de Explosivos. Debieron activar un protocolo de seguridad.
El elemento había sido encontrado en una vivienda desocupada y posteriormente fue acercado a la Casa de la Cultura de Maggiolo, ante la posibilidad de que, por sus características y aparente antigüedad, pudiera tratarse de una pieza de interés histórico destinada eventualmente a su exposición.
Medidas preventivas
Frente a la particularidad del objeto, tomó intervención personal de la Comisaría 11.ª de Maggiolo, dependencia a cargo del inspector Martín Arce, junto al inspector Raúl Rosso y el oficial David Berte. Este último, por sus conocimientos adquiridos durante su paso por el Ejército Argentino, advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas especiales de seguridad para su manipulación.
Como medida preventiva, la antigua munición fue colocada dentro de un recipiente con arena y trasladada a un sector aislado y alejado del contacto con personas. Paralelamente, se solicitó la intervención de la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II, que deberá determinar técnicamente de qué tipo de proyectil se trata, su antigüedad y si conserva algún grado de peligrosidad.
La actuación fue puesta en conocimiento del fiscal Iván G. Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, quien interviene en las actuaciones y dispuso el seguimiento de las diligencias correspondientes.