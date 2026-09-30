Una turista francesa de 29 años murió este martes tras quedar atrapada por un desprendimiento de nieve en el cerro Crestón, en el sector del Lago del Desierto, al oeste de la provincia de Santa Cruz. Su pareja, también de nacionalidad francesa, logró sobrevivir al episodio aunque sufrió heridas y debió ser trasladado a un centro asistencial de El Calafate.
Murió una turista francesa tras una avalancha en Santa Cruz: tenía 29 años
La joven quedó atrapada junto a su pareja durante un recorrido por la zona del Lago del Desierto. Tras varias horas de búsqueda, los rescatistas lograron localizar a ambos.
La víctima fue identificada como Juliette Willmann, una reconocida esquiadora que había participado en competencias internacionales. El hecho ocurrió en una zona frecuentada para realizar actividades de trekking, ubicada a unos 35 kilómetros de El Chaltén.
Cómo fue el operativo de rescate
Después de varias horas de búsqueda, los equipos de rescate lograron localizar a los dos turistas que habían quedado atrapados bajo la nieve. Para entonces, Willmann ya había fallecido, mientras que su compañero, Pierre Idris Mehdi, se encontraba herido.
Debido a las características del terreno, el operativo se desarrolló en una zona de difícil acceso y contó con la participación de efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud.
El cuerpo de la joven fue trasladado posteriormente a El Chaltén, donde se llevarán adelante las actuaciones correspondientes.
Quién era Juliette Willmann
Willmann había comenzado su trayectoria deportiva en el esquí alpino de competición y posteriormente participó en torneos internacionales. Entre 2019 y 2022 compitió en distintas temporadas del Freeride World Tour (FWT).
La deportista francesa también protagonizó un documental publicado en 2024, titulado “RISE with Juliette Willmann”, en el que relató aspectos de su vida como esquiadora profesional y su vínculo con la montaña.
En la producción, explicó cómo surgió su interés por este tipo de actividad: “Cuando empecé a poner un pie en las altas montañas veía a tipos haciendo trucos increíbles a toda velocidad y me decía: ‘Wow, quiero hacer eso’”.
El último viaje por la Patagonia
Antes del episodio, Willmann recorría la cordillera patagónica junto a su pareja y había realizado distintos recorridos de esquí.
La última publicación que compartió en su cuenta personal de Instagram había sido realizada desde el cerro Madsen, en las cercanías de El Chaltén. Allí mostró imágenes y videos del recorrido que habían realizado.
En el posteo, publicado dos días antes del accidente, contó que tuvieron que hacer una aproximación de 10 kilómetros para alcanzar la línea de nieve. También señaló que hasta el mediodía las condiciones habían sido de nevadas y cielo nublado, aunque posteriormente salió el sol.
“Nos sentimos muy afortunados de estar aquí, en las montañas de la Patagonia, explorando este lugar increíble. Este viaje por Sudamérica no para de sorprendernos”, había escrito la joven.