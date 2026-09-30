Una mujer de 82 años fue atacada por un perro de raza pitbull en la localidad cordobesa de Villa Allende y sufrió una fractura de fémur como consecuencia de las heridas. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Lomas Sur.
Ataque de un pitbull en Córdoba: una mujer de 82 años sufrió una fractura de fémur
La jubilada fue asistida por un servicio de emergencias y derivada al Hospital de Unquillo. Otra mujer, de 72 años, también recibió atención médica tras resultar herida en una de sus manos.
Personal de la Policía de Córdoba acudió a un domicilio situado en Barcelona al 1723, donde encontró a la jubilada tendida en el suelo y con lesiones en el miembro inferior derecho.
Según manifestó un vecino, la mujer habría sido atacada por un perro de raza pitbull. Ante la situación, los efectivos solicitaron la intervención de un servicio de emergencias para asistir a la víctima.
Mordeduras y fractura de fémur
El personal médico que llegó al lugar constató que la mujer presentaba lesiones compatibles con mordeduras de perro y una fractura de fémur.
Luego de recibir las primeras atenciones, la víctima fue trasladada al Hospital de Unquillo para continuar con la asistencia médica correspondiente.
Durante el procedimiento también fue atendida otra mujer, de 72 años, quien presentaba una herida cortante en una de sus manos. Al igual que la víctima de 82 años, fue trasladada para recibir atención médica.
Encontraron al animal sin vida
En el lugar, los efectivos policiales observaron además un perro de raza pitbull sin vida, que presentaba heridas cortantes en distintas partes de su cuerpo.
Por el momento, las circunstancias en las que se produjo el episodio son materia de investigación.