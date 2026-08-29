Una mujer de 93 años murió este viernes luego de ser atacada por un perro en una propiedad de Santa Ana, Misiones. El episodio ocurrió durante la mañana en un inmueble ubicado sobre la calle Krieger, entre Stevenson y la colectora de la Ruta Nacional 12.
Murió una mujer de 93 años tras ser atacada por el perro de una vecina en Misiones
La víctima sufrió graves heridas en una vivienda de Santa Ana, fue trasladada a Posadas y permaneció internada hasta que falleció horas después.
La víctima fue identificada como Marta Moral. Tras sufrir graves heridas, fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, en Posadas. Permaneció internada y, cerca de las 15:30, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.
Cómo ocurrió el ataque
Las circunstancias del episodio todavía son investigadas. De acuerdo con las primeras informaciones, Moral habría ingresado al patio trasero de una vivienda vecina, donde se encontraba el animal.
La propietaria del inmueble no estaba allí al momento del hecho. Por ahora, se busca determinar por qué la mujer ingresó al lugar y qué ocurrió antes de que fuera atacada.
Un vecino que llegó poco después relató a Misiones Online cómo encontró a la víctima. “Estaba toda ensangrentada, lastimada por todos lados”, contó. Según explicó, circulaba en moto cuando otros habitantes de la zona lo detuvieron para pedirle ayuda y solicitar una ambulancia.
El hombre aclaró que no vio el momento del ataque. “La mujer estaba muy mal, ya estaba casi agonizando. Yo fui rápido a buscar la ambulancia y, cuando volví, ella ya estaba subiendo a un auto blanco”, relató.
Qué se sabe sobre el perro
Según el testimonio del vecino, el animal sería un dogo argentino. También afirmó que habitantes de la zona ya habían expresado preocupación por su comportamiento.
“Es un perro que ya viene con varios problemas. Los vecinos cuentan que es muy malo y la verdad que es triste la noticia del fallecimiento de esta señora”, sostuvo.
El mismo hombre señaló que, según los relatos que pudo reconstruir en el barrio, Moral era propietaria del terreno y mantenía una relación de locación con la dueña del perro. Además, indicó que la mujer solía acercarse al lugar para buscar plantas.
Investigan las circunstancias del hecho
En el caso intervino personal de la Comisaría de Santa Ana, dependiente de la Unidad Regional XIII de la Policía de Misiones.
La investigación apunta a establecer cómo se produjo el ataque y bajo qué circunstancias la mujer terminó frente al animal. Por el momento, esos aspectos permanecen bajo investigación.