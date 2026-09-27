Preocupación

Dos menores fueron atacados por perros en Tucumán: una nena de 2 años está en terapia intensiva

Una niña de dos años sufrió graves heridas en el rostro tras ser atacada por un pitbull en una vivienda de San Miguel de Tucumán. Un adolescente de 13 años también fue mordido en una pierna en otro episodio ocurrido en la provincia.