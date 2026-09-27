Dos menores fueron víctimas de ataques de perros en Tucumán con pocas horas de diferencia. El caso más grave tiene como protagonista a una niña de dos años, que permanece internada en terapia intensiva luego de ser atacada en el rostro por un pitbull en una vivienda de San Miguel de Tucumán.
Dos menores fueron atacados por perros en Tucumán: una nena de 2 años está en terapia intensiva
Una niña de dos años sufrió graves heridas en el rostro tras ser atacada por un pitbull en una vivienda de San Miguel de Tucumán. Un adolescente de 13 años también fue mordido en una pierna en otro episodio ocurrido en la provincia.
En otro hecho, un adolescente de 13 años sufrió una herida en una de sus piernas y recibió atención médica.
La niña fue atacada en una vivienda de San Miguel de Tucumán
El episodio que involucró a la niña ocurrió el viernes por la tarde en una vivienda ubicada en la zona sur de San Miguel de Tucumán. La menor se encontraba en la casa de una tía abuela, con quien vive, cuando llegó una familiar al domicilio.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por TN a partir de información de medios tucumanos, la niña siguió a la mujer hacia otro sector de la vivienda y, en determinado momento, se acercó al perro que se encontraba en el lugar. El animal la atacó en el rostro.
Ante la situación, la familiar logró apartar a la niña y salió rápidamente a la calle para pedir ayuda. Una vecina acudió en su auxilio y entre ambas consiguieron detener un automóvil que circulaba por la zona. El conductor aceptó trasladarlas de urgencia hasta el Hospital Padilla.
Durante el traslado, la menor había perdido una cantidad importante de sangre y, según el relato difundido, por momentos perdía el conocimiento. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos dispusieron su derivación al Hospital de Niños.
Una vez que ingresó al centro pediátrico, fue llevada directamente al quirófano. En la intervención participaron profesionales de distintas especialidades, entre ellos un cirujano general, un cirujano plástico y un especialista en cirugía maxilofacial.
Tras la operación, la niña quedó internada en la unidad de terapia intensiva. Según la información difundida por el medio porteño, permanece con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico es reservado.
El caso también fue abordado por profesionales del Hospital de Niños. La directora de la institución, Inés Gramajo, señaló la necesidad de extremar los cuidados de los chicos cuando se encuentran cerca de animales de gran porte y remarcó que los niños pequeños no siempre pueden identificar el riesgo que implica acercarse a un perro en determinadas circunstancias.
Otro ataque ocurrió pocas horas antes
El segundo episodio se produjo el jueves por la tarde, alrededor de las 19, en el barrio El Ángel. La víctima fue un adolescente de 13 años, identificado por sus iniciales como C.P.D.
Según la información publicada, el chico se encontraba cerca de su vivienda cuando fue atacado por uno de los perros. Como consecuencia de la agresión sufrió una herida cortante en la pierna derecha.
Personas que estaban en el lugar lo auxiliaron y posteriormente fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital del Niño Jesús, donde recibió atención médica.
A diferencia del caso de la niña de dos años, las heridas sufridas por el adolescente no revistieron la misma gravedad y pudo ser atendido en el centro de salud. Ambos episodios ocurrieron en la provincia de Tucumán y tuvieron como protagonistas a menores de edad.
La sucesión de estos hechos volvió a poner el foco en la prevención de accidentes vinculados con animales dentro del ámbito familiar. En especial, los especialistas consultados remarcaron la importancia de la supervisión de los chicos pequeños cuando comparten espacios con perros.
Desde el Hospital de Niños de Tucumán también se planteó la necesidad de reforzar las medidas de prevención frente a las mordeduras. La recomendación se vincula con la dificultad que tienen los niños pequeños para interpretar determinadas conductas de los animales y anticipar una posible reacción.
En el caso de la niña de dos años, el equipo médico continúa siguiendo su evolución en terapia intensiva después de la intervención quirúrgica. Las lesiones afectaron principalmente el rostro y requirieron la participación de profesionales de diferentes especialidades.
Por el momento, la menor permanece internada con pronóstico reservado, mientras continúa bajo atención médica. El adolescente de 13 años, en tanto, recibió asistencia por la herida en una pierna tras el ataque ocurrido un día antes.