Maltrato y crueldad animal

Rescataron un caballo herido y detuvieron a su dueño en Santa Fe

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un equino lesionado en Misiones al 7000. La Policía convocó a la Brigada Ecológica y Rescate Animal y a S.O.S. Caballos. Un hombre que dijo ser el propietario fue trasladado a la Comisaría 8ª y tomó intervención la Fiscalía.