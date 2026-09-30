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Maltrato y crueldad animal

Rescataron un caballo herido y detuvieron a su dueño en Santa Fe

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un equino lesionado en Misiones al 7000. La Policía convocó a la Brigada Ecológica y Rescate Animal y a S.O.S. Caballos. Un hombre que dijo ser el propietario fue trasladado a la Comisaría 8ª y tomó intervención la Fiscalía.

El animal presentaba una severa lesión en una de sus patas. Foto: GentilezaEl animal presentaba una severa lesión en una de sus patas. Foto: Gentileza
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Un caballo lesionado que se encontraba sobre la calzada motivó durante la tarde del martes un procedimiento policial en el norte de la ciudad de Santa Fe. El animal quedó finalmente bajo custodia de una organización dedicada al rescate de equinos, mientras que un hombre que manifestó ser su propietario fue trasladado a una dependencia policial.

El episodio se produjo en calle Misiones al 7000, luego de un llamado recibido en la Central de Emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un animal herido en la vía pública.

Aviso y operativo policial

Hasta el lugar se trasladó personal del Comando Radioeléctrico (CRE), perteneciente a la Unidad Regional I. Allí los agentes entrevistaron a una mujer que manifestó haber observado al equino lesionado sobre la calzada.

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Ante la situación, se convocó a integrantes de la Brigada Ecológica y Rescate Animal y de la agrupación S.O.S. Caballos, quienes intervinieron para asistir y poner a resguardo al animal.

Poco después se presentó en el lugar un hombre que manifestó ser el propietario del caballo. A partir de entonces se puso en marcha el procedimiento correspondiente por una presunta infracción a la Ley 14.346, que contempla sanciones para situaciones de maltrato y crueldad hacia los animales.

El caballo quedó bajo custodia

Como parte de las actuaciones, el equino fue entregado a la custodia de la agrupación S.O.S. Caballos mediante un acta de depósito judicial, quedando de ese modo bajo resguardo mientras avanza la investigación.

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En tanto, el hombre que dijo ser el propietario fue trasladado hasta la Comisaría 8ª, donde se continuaron con las actuaciones de rigor.

La intervención quedó en conocimiento de la Fiscalía en turno, que deberá determinar los pasos procesales a seguir y establecer las circunstancias en las que el animal resultó lesionado.

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