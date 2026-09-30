En la Legislatura Provincial

Impulsan una audiencia pública para prohibir el turismo cinegético en Santa Fe

La iniciativa presentada en la Legislatura propone terminar con los cotos de caza y el turismo cinegético en todo el territorio provincial. Sus impulsores sostienen que no buscan prohibir toda la caza deportiva, sino una modalidad organizada como negocio turístico y dirigida principalmente a visitantes extranjeros. El proyecto ya está en la Comisión de Agricultura y Ganadería y ahora se busca una audiencia pública para ampliar el debate.