Fundamentos de la condena

Profesora de danza de Santa Fe fingió un preinfarto y dijo que estaba internada para evitar el juicio

El Ministerio Público Fiscal solicitó que se investigue la autenticidad de la documentación presentada. En tanto, el Tribunal Oral Federal dio a conocer los fundamentos del fallo. La mujer de 51 años fue condenada por el uso de títulos falsos para ejercer la docencia y por intentar autenticar un título de abogada apócrifo.