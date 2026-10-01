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La autopsia cambió todo

Hallaron muerta a una nena de 11 años en Berazategui y detuvieron a cuatro familiares

La investigación dio un giro luego de que los primeros resultados forenses detectaran lesiones compatibles con golpes y otros indicios que ahora son analizados por la Justicia.

Cuatro familiares de la menor fueron detenidos tras el giro en la investigación.Cuatro familiares de la menor fueron detenidos tras el giro en la investigación.
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Una nena de 11 años, Nerea Geraldine Pereira, fue encontrada muerta durante la madrugada en su casa de Berazategui. El cuerpo fue hallado en el baño del domicilio ubicado en la calle 19 al 1500, entre 115 y 116.

El caso comenzó a investigarse como una posible muerte autoinfligida, pero los resultados preliminares de la autopsia modificaron el rumbo de la causa. Los forenses detectaron lesiones compatibles con golpes y signos que podrían corresponder a un abuso sexual previo.

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Cómo encontraron a la nena

El hecho fue descubierto cerca de las 2 de la madrugada, cuando efectivos del Comando de Patrullas llegaron al domicilio después de recibir un llamado al 911.

Minutos antes, la abuela de la menor, Mónica Villalba, había encontrado a la nena ahorcada en el baño de la vivienda.

En un primer momento, la causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte.

La autopsia cambió el rumbo

El informe preliminar de los forenses detectó lesiones compatibles con golpes en la espalda y signos de hemorragia interna. Además, los médicos encontraron indicios que podrían ser compatibles con un abuso sexual de antigua data.

A partir de esos resultados, la fiscalía de la UFI N° 3 de Berazategui ordenó que la Subdelegación Departamental de Investigaciones local quedara a cargo de las actuaciones y dispuso allanamientos de urgencia en domicilios vinculados con el entorno familiar de la víctima.

Cuatro familiares detenidos

Como consecuencia de las primeras medidas, quedaron detenidos cuatro familiares directos de la nena: Rocío Pereira, su madre; Mónica Villalba, su abuela; y sus tíos maternos Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

La investigación pasó a estar caratulada como abandono de persona seguido de muerte, aunque esta calificación podría modificarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevas pruebas.

Qué analiza la Justicia

Durante las primeras horas de la investigación, familiares señalaron que la nena atravesaba serios conflictos personales con su madre. Ese antecedente es analizado por la fiscalía, aunque por el momento no permite determinar por sí solo qué ocurrió antes de la muerte.

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La investigación está a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N° 3 de Berazategui. La funcionaria ordenó preservar la escena, identificar posibles testigos y avanzar con las pericias.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia.

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