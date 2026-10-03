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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Departamento La Capital

Ejecutaron a balazos a un hombre en barrio Cruz Roja de Recreo

El cadáver de la víctima fue hallado adentro de un automóvil. Habría sido acribillado con un arma de fuego de grueso calibre. Investigan las circunstancias del ataque.

El lugar donde ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View.El lugar donde ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View.
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Un hombre de 41 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Recreo, que linda con el norte de Santa Fe, dentro del departamento La Capital.

Vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 para avisar que se habría producido un tiroteo en el lugar y que adentro de un vehículo se encontraba un sujeto herido.

Personal del Comando Radioeléctrico se dirigió rápidamente al lugar indicado, en cercanías del cruce de calles Santiago de Chile y España, en barrio Cruz Roja.

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Allí encontraron un automóvil Peugeot 2008 y adentro a la víctima, que no tenía signos vitales.

El fallecimiento fue constatado poco después por un equipo de emergencias del servicio público de salud.

A 150 metros de donde quedó el auto hallaron siete vainas servidas de grueso calibre. Foto: El LitoralA 150 metros de donde quedó el auto hallaron siete vainas servidas de grueso calibre. Foto: El Litoral

Investigación

El caso fue puesto en manos de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal en turno, Estanislao Giavedoni, ordenó las medidas de rigor y -entre otras cosas- encomendó a peritos de la División Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) que examinen el lugar del hecho en busca de evidencia.

También dispuso que se realice la autopsia del hombre muerto, que tiene 41 años y se domiciliaba en la localidad de Monte Vera, ubicada a escasos kilómetros al este de Recreo.

Casquillos

En la escena del crimen se secuestraron siete vainas servidas calibre 9 milímetros.

Trascendió que los casquillos estaban a 150 metros de donde quedó detenido el automóvil de la víctima.

El fiscal Giavedoni se hizo presente en el lugar y dirigió las acciones personalmente.

Durante el operativo, se contó con la colaboración de personal policial de la Comisaría de Distrito 16a.

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