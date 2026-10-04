Ataque al estilo sicario

Un muchacho y un adolescente fueron baleados en Santo Tomé; el mayor lucha por su vida

Un joven de 23 años, y un adolescente de 14 fueron baleados el sábado por la tarde en J. J. Paso y pasaje David. Los disparos partieron desde un automóvil que se dio a la fuga. Dos vainas calibre 9 milímetros fueron encontradas sobre el asfalto. El mayor de los heridos sufrió impactos en el tórax y el abdomen y permanecía en grave estado.