Un joven de 29 años murió durante la madrugada de este sábado luego de un choque que involucró a dos automóviles y un camión en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 176, en el partido bonaerense de Castelli.
Murió un joven de 29 años tras un choque múltiple en Ruta 2
El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado, a la altura del kilómetro 176, en el partido bonaerense de Castelli. Otros dos conductores fueron asistidos en el lugar y no necesitaron ser trasladados.
El siniestro tuvo como protagonistas a una Ford Ranger, un Volkswagen Voyage y un Volkswagen 13.180. Como consecuencia del impacto, uno de los conductores perdió la vida en el lugar.
Cómo ocurrió el choque
De acuerdo con la información aportada, el Volkswagen Voyage era conducido por un joven de 29 años, domiciliado en Castelli, quien falleció a raíz del impacto.
En tanto, María Casamayor estaba al mando de la Ford Ranger, mientras que el camión Volkswagen 13.180 era conducido por Gastón Maximiliano Coppola, de 46 años y con domicilio en San Vicente.
Después de la colisión, los tres vehículos quedaron sobre el cantero central de la Autovía 2, por lo que los carriles de circulación no resultaron obstruidos.
Atención médica tras el siniestro
Una ambulancia UTIM del Hospital de Castelli se trasladó hasta el lugar para asistir a los involucrados.
Los profesionales médicos revisaron a los ocupantes de la camioneta y al conductor del camión. Según la información disponible, ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud debido a que no presentaba lesiones.
Investigan las causas
A partir del hecho se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Homicidio culposo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores.
El lugar fue preservado para permitir el trabajo de los integrantes de la Policía Científica, quienes deberán realizar las pericias correspondientes para avanzar en la investigación de las circunstancias en las que se produjo el choque.