Tres armas fueron secuestradas en las últimas horas en distintos operativos de prevención realizados por la policía en el departamento La Capital.
Operativos de prevención: la policía secuestró dos revólveres y un rifle en las últimas horas
Fueron tres procedimientos distintos los realizados por personal del Comando Radioeléctrico. Dos de ellos se efectuaron en la ciudad de Santa Fe y el restante en jurisdicción de San José del Rincón.
Uno de los procedimientos fue ejecutado en horas de la noche del viernes por personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I que fue comisionado a calle Entre Ríos al 4500, en el sector sureste de la ciudad de Santa Fe, por una denuncia de amenazas con arma de fuego.
Al llegar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 20 años y lograron dar luego con un hombre que presentaba similares características aportadas por la víctima.
Así, procedieron a la aprehensión y trasladaron al sujeto, de 30 años.
Entre sus prendas tenía un revólver, que fue secuestrado al igual que algunas balas.
El sospechoso terminó en una celda de la Comisaría 2da, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
Joven
Otro de los operativos ocurrió cerca del anterior, pero los hechos no están vinculados.
También uniformados del Comando Radioeléctrico patrullaban las inmediaciones cuando observaron a un individuo en barrio Chalet, sobre calle Juan José Paso.
Por sus actitudes, los policías decidieron entrevistarlo y revisar sus pertenencias.
Así, encontraron un revólver que portaba.
El muchacho, de 20 años, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 2a, donde quedó a disposición de la Justicia.
En la costa
El último procedimiento tuvo lugar en la zona de la costa, cerca del mediodía de este sábado.
Allí, otra patrulla del Comando Radioeléctrico que vigilaba la zona sur de la jurisdicción de San José del Rincón se topó con un hombre que actuó de manera sospechosa.
Este sujeto cruzó de carril al ver a los uniformados, que decidieron identificarlo y someterlo a un chequeo.
Esta persona no tenía documentación, pero si llevaba consigo un rifle de aire comprimido.
El arma fue secuestrada y el hombre, de 42 años, fue trasladado a la Comisaría 14a.