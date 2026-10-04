Se investiga

Tucumán: detuvieron a los padres del bebé de un año y ocho meses hallado muerto en un canal

La Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción ordenó además la aprehensión de una tía del niño y de su pareja. La causa fue caratulada como “muerte dudosa” y la Justicia espera el resultado de la autopsia para determinar qué ocurrió.