La investigación por la muerte de Brandon Eliseo Rearte, el bebé de un año y ocho meses que fue encontrado sin vida en un canal de riego de la localidad tucumana de Marapa, tuvo un nuevo avance este sábado con la detención de sus padres y otros dos familiares.
Tucumán: detuvieron a los padres del bebé de un año y ocho meses hallado muerto en un canal
La Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción ordenó además la aprehensión de una tía del niño y de su pareja. La causa fue caratulada como “muerte dudosa” y la Justicia espera el resultado de la autopsia para determinar qué ocurrió.
Hasta el momento, la Justicia no informó qué elementos motivaron las aprehensiones ni atribuyó responsabilidad penal a ninguno de los involucrados.
El expediente quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción y fue caratulado como “muerte dudosa”. La investigación busca establecer las circunstancias en las que murió el niño y cómo llegó hasta el canal donde fue localizado durante el operativo de búsqueda.
Cómo fue la desaparición y el hallazgo del bebé
Brandon había desaparecido durante la mañana del sábado en Marapa, localidad ubicada en el departamento Juan Bautista Alberdi. El niño había sido visto por última vez en inmediaciones del barrio San Cayetano.
Después de advertir que el bebé no estaba, sus familiares realizaron la denuncia y se puso en marcha un operativo para intentar encontrarlo. En el procedimiento participaron efectivos policiales, bomberos, brigadas de rescate y vecinos de la zona.
Los rastrillajes se extendieron durante varias horas y abarcaron distintos sectores de Marapa, incluidos caminos, áreas de vegetación y cursos de agua.
Cerca de las 13.40, durante uno de esos recorridos, los equipos de búsqueda encontraron el cuerpo del niño dentro de un canal de riego ubicado en terrenos pertenecientes a la Dirección de Recursos Hídricos, en inmediaciones del barrio Héroes de Malvinas. El lugar se encuentra a unos cinco kilómetros de la vivienda familiar.
El hallazgo modificó el curso de la investigación. Tras la confirmación de la muerte, se dio intervención a la Fiscalía de Homicidios y se dispuso preservar la zona para realizar las pericias correspondientes.
En el lugar trabajaron especialistas de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal. Además, intervino un médico policial, quien recomendó que se realizara una autopsia para establecer la causa del fallecimiento.
El resultado de ese estudio será una de las principales evidencias para determinar qué ocurrió con el niño durante las horas que permaneció desaparecido.
Qué investiga la Justicia y quiénes fueron detenidos
Una de las hipótesis que analiza la investigación es que Brandon podría haber caído en un canal de riego ubicado en las inmediaciones del barrio San Cayetano y que la corriente de agua habría desplazado su cuerpo hasta el sector donde finalmente fue encontrado.
Sin embargo, esta posibilidad todavía no fue confirmada. La Fiscalía deberá determinar mediante las pericias si esa secuencia es compatible con la evidencia reunida en el lugar y con el resultado de la autopsia.
En paralelo, la Justicia ordenó la aprehensión de cuatro personas del entorno familiar del niño: sus padres, una tía y la pareja de esta última. Según la información difundida sobre el caso, se trata de la madre, de 20 años; el padre, de 24; una tía, de 28; y un hombre de 43 años, pareja de la mujer.
Las detenciones fueron dispuestas por la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción. Por el momento, no se dieron a conocer públicamente los elementos concretos que llevaron al Ministerio Público Fiscal a tomar esa decisión.
La medida tampoco significa que los cuatro familiares hayan sido declarados responsables de la muerte. La causa continúa en etapa de investigación y el expediente permanece caratulado como “muerte dudosa”.
La autopsia y las demás pericias serán determinantes para reconstruir las últimas horas del niño y establecer las circunstancias de su fallecimiento. También se buscará precisar el recorrido que habría realizado el cuerpo desde el lugar donde pudo haberse producido el ingreso al canal hasta el punto donde fue encontrado.
Mientras avanzan esas medidas, los cuatro familiares permanecen aprehendidos por disposición de la Fiscalía. La investigación continúa abierta y se esperan nuevos elementos que permitan determinar si la muerte ocurrió como consecuencia de una caída accidental o si existieron otras circunstancias que deban ser esclarecidas judicialmente.